Ополченцы 1941-го: обреченные на жертвенный подвиг

За несколько месяцев лета и осени самого трудного года Великой Отечественной войны из добровольцев, не подлежащих призыву, в Советском Союзе было сформировано 60 дивизий, 200 отдельных полков и 1 755 истребительных батальонов. Понеся невероятно страшные потери, ополченцы не дали врагу прорваться к Москве и Ленинграду, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Хохлов.

Не позволил сорвать медаль

Пятого июля 1941 года первым в Московской консерватории, отказавшись воспользоваться предоставленной бронью, вступил в ряды народного ополчения профессор-пианист Абрам Борисович Дьяков.

Дьяков ушел на фронт в составе 8-й дивизии народного ополчения города Москвы. Вместе с рабочими «Трехгорки», сахарного завода и вчерашними школьниками в составе сформированного на Красной Пресне соединения на войну ушел цвет столичной интеллигенции. В дивизии были роты, которые неофициально называли «писательской» и «научной». В первую записались члены Союза писателей СССР, вторая состояла из профессорско-преподавательского состава и студентов. Еще две роты сформировали из музыкантов - они называли себя «батальоном имени Чайковского».

Серые шинели рядовых надели балалаечники и ложкари из академического оркестра народных инструментов. Вместе с ними встал в строй весь Квартет имени Бетховена. На фронт рвались уйти Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс, но им в последний момент отказали.

В «актерскую» роту 8-й дивизии добровольно записался будущий драматург, а тогда актер Московского театра Революции Виктор Розов. Скульптор Евгений Вучетич стал рядовым 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района. В ополчение ушли писатели Василий Гроссман, Александр Бек, Юрий Либединский и многие, многие другие люди совершенно мирных профессий. Читать далее…