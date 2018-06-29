Древний могильник с ценными артефактами нашли на стройке «Тавриды»

При раскопках на будущей автомобильной трассе «Таврида» был обнаружен нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры. Об этом сказано в пресс-релизе Института археологии РАН, который поступил в распоряжение «Звезды».

Некрополь был обнаружен в районе Севастополя, на левом берегу реки Бельбек. Ему дали название Фронтовое-3. Специалисты утверждают, что данная находка - это «огромная удача» потому, что в этом регионе Крыма предыдущие раскопки аналогичных памятников проводились в 60-70 годах прошлого столетия. И найденные тогда могильники не были в достаточной мере исследованы.

Обнаруженный могильник сохранился полностью, что предоставляет возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне.

Специалисты рассказали, что пока сложно сказать, кем были люди, которые похоронены в этом могильнике. Способы захоронения и найденные в них предметы указывают на разные культурные влияния: сарматское, скифское, готское и греческое.

Также в склепах археологи нашли оружие (кинжалы и мечи), посуду (кружки, амфоры, кувшины) и украшения (бусы, серьги, кольца).

В ходе раскопок исследовано свыше ста погребений, было собрано более 1300 артефактов.

«Могильник интересен для изучения культуры ближайших соседей Херсонеса», - заявил руководитель экспедиции Сергей Внуков.

В настоящее время ученые заканчивают раскопки на юго-восточном участке и продолжают исследования на северо-западном, где, возможно, находятся захоронения более раннего периода. После того, как работы окончатся, участок будет сдан строителям, а материалы раскопок передадут в музей-заповедник Херсонес Таврический.