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На дне Севастопольской бухты нашли военную технику, затонувшую в прошлом веке

Алексей Гундарев
16:42 28.06.2018
У крымского побережья Черного моря подводные археологи обнаружили пять подводных лодок, самолёт Як-9 и затонувшие корабли.

В настоящее время Севастопольское городское отделение РГО совместно с Министерством обороны РФ и Севастопольским государственным университетом проводит обследование уникальных подводных объектов, находящихся на внешнем рейде Севастополя, - это первые русские подводные лодки.  Эти боевые корабли Российского императорского флота были затоплены в 1919 году во время трагических событий революции и Гражданской войны.

В настоящее время с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) отечественного производства, который имеет возможность проникать на глубины до 350 метров, обследованы пять подлодок. Это лодки «Гагара», «Нарвал», «Кашалот», «Скат» и UB-14. Кроме того, обнаружено надводное судно и самолет Великой Отечественной войны, вероятнее всего Як-9, участвовавший в освобождении  Севастополя в 1944 году. Объекты находятся на глубинах от 60 до 80 метров, исследования продолжаются. После их окончания, возможен подъем отдельных предметов для представления в музеях Севастополя.  

Историческая справка: В 1907 году две малюсенькие подводные лодки были доставлены на Черное море в Севастополь по железной дороге, спустя год, ещё три. В январе 1909 года на восточной стороне Доковой бухты определили место первой базы для пяти крохотных лодок, - будущего подводного флота Российской Империи. К началу Первой мировой войны Русский Императорский флот на Черном море насчитывал уже четыре дивизиона подводных кораблей. Адмирал Эдуард Николаевич Щенснович, стоявший у истоков создания русского подводного флота, в 1914 году писал: «Я пришел к убеждению, что мы умеем владеть подводными лодками всех имеемых у нас типов, что лодки составляют могущественное оружие в руках наших офицеров и команд, но что следует значительно увеличить число имеемых лодок». Русским морякам на несовершенных еще подводных кораблях удавалось совершать дерзкие походы к турецким берегам, к Босфору, контролируя морские коммуникации, топя корабли противника и устанавливая минные заграждения. За время боевых действий Императорского флота русскими подлодками были уничтожены десятки кораблей и судов противника, несколько взяты в плен и приведены в Севастополь. Однако судьба русского подводного флота была трагична. В 80-х годах ХХ столетия исследовательский подводный аппарат «Бентос» случайно обнаружил на внешнем рейде Севастополя русские подводные лодки, затопленные при отступлении союзников в 1919 году. А в период 2010-2018 годов, когда исследователями были найдены почти все подводные лодки русского флота, затопленные в 1919 году, начались исследования этих уникальных объектов морской истории России.

Вот только некоторые факты из истории первых русских подводных боевых кораблей. Подводная лодка «Тюлень» - одна из самых героических и результативных русских лодок на Чёрном море в Великую войну. Именно с ней связан первый в морской истории случай, когда подводная лодка действием своих пушек пленила корабль, превосходящий её по мощи артиллерии. Этот подвиг не повторен ни одной лодкой, ни русского, ни советского Военно-морского флота. В общей сложности подводная лодка «Тюлень» в ходе Первой мировой войны потопила и захватила на Черном море 41 судно противника - это число побед также не было повторено подводными лодками ни русского, ни советского ВМФ. Командиром лодки был капитан 2 ранга Михаил Александрович Китицин.

В свою очередь подводная лодка «Морж» атаковала самый мощный на Черном море германо-турецкий крейсер «Гебен», которому до 1915 года могла противостоять только вся Черноморская эскадра в полном составе. Эта же лодка уничтожила торпедой пароход «Дубровник», захватила в качестве трофея и привела в Севастополь по призовому праву турецкий парусный бриг «Бельгузар»... Субмарина погибла со всем экипажем из 42 человек на позиции у берегов Турции в районе Эрегли по неизвестной причине. 28 июня 1996 года на безымянной могиле русских моряков на территории генерального консульства России в Стамбуле был открыт памятник морякам подводной лодки «Морж».

Уникальны и конструкции первых русских подводных лодок. Так под Андреевским флагом ходил первый в мире подводный заградитель «Краб». Именно благодаря его действиям был закрыт для германо-турецкого флота пролив Боспор. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Васильевич Колчак писал: «По трудности постановки, требовавшей точности путеисчисления, так как расстояние между берегом и болгарским заграждением не превышает одной мили, и при неисправности механизмов лодки считаю выполнение командиром «Краба» возложенной на него задачи, несмотря на ряд предшествующих неудач, исключительно выдающимся подвигом». На этих минах, выставленных «Крабом», подорвался новейший германский крейсер «Бреслау».

Интересна судьба и подводной лодки «АГ-21». Построенная в Первую мировую войну, она была затоплена со всеми остальными русскими лодками при отступлении союзников. Однако в конце 20-х годов она была поднята водолазами ЭПРОНа, восстановлена и вступила в строй под новым именем - «Металлист». В годы Великой Отечественной войны она участвовала в боевых действиях.

В далеком 1914 году лейтенант русского подводного флота Иван Иванович Ризнич писал: «Большие лодки с большим районом плаваний смогут самостоятельно совершать большие переходы для нападений в неприятельских портах, смогут подолгу держаться в океане... мы должны базировать всю охрану наших берегов именно подводными лодками».

Современный российский флот полностью подтвердил эти пророческие слова.

Сегодня специалисты - историки, краеведы, любители подводных погружений, члены Севастопольского отделения Русского географического общества совместно с Черноморским флотом РФ - пытаются восстановить историю Русского императорского подводного флота.  

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