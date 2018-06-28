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Один МиГ над Тель-Авивом: Как в октябре 1973 года СССР предотвратил Третью мировую войну

Игорь Атаманенко
12:13 28.06.2018
Эпоха противостояния капиталистического и коммунистического миров получила название «холодная война». Ее сражения разыгрывались не в границах основных участников - США и СССР, а в странах или даже регионах, весьма отдаленных от Москвы и Вашингтона.
Один МиГ над Тель-Авивом: Как в октябре 1973 года СССР предотвратил Третью мировую войну
Фото: wikimedia. org

Разумеется, далеко не все известно нам о сражениях «холодной войны». О многом мы не узнаем никогда. Вместе с тем мировая общественность достаточно осведомлена о ходе одной такой баталии, получившей название «Карибский кризис». Тогда, в октябре 1962 года, человечество находилось в шаге от края ядерной пропасти. Однако о том, как развивался еще один кризис, также грозивший Вселенской катастрофой, стало известно лишь много лет спустя.

Израиль между победой и поражением

Вслед за оглушительной победой над Египтом в шестидневной войне 1967 года Израиль охватила эпидемия тотальной эйфории. Триумф гипнотически подействовал и на высшее руководство страны, которое пришло к выводу, что арабы утратили наступательный потенциал и в обозримом будущем не способны восстановить свои вооруженные силы. Головокружение от военных успехов сменилось самоуспокоением, и спецслужбы страны после расстрела израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде сосредоточили усилия на борьбе с «арабским терроризмом», перестав уделять внимание информации, поступавшей из источников в соседних арабских странах.

К созданию такой иллюзии приложили руку и советские советники по вопросам разведки, находившиеся в Каире. Они разработали план по дезинформации израильтян, и, начиная с 1970 года, египтяне методично его реализовывали.

Египтяне снабжали иностранных журналистов, посещавших Каир, ложными сведениями о положении дел в войсках, всячески подчеркивая неспособность арабов овладеть советской военной техникой.

Эту тактику Египет применял в течение шести лет, и в октябре 1973 года она себя оправдала, а с помощью СССР была воссоздана армия, оснащенная самыми современными наступательными видами вооружений.

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