Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии

Под Выборгом, в глухом лесу, обнаружили братскую могилу бойцов Красной армии, которые пали в советско-финской войне при штурме линии Маннергейма. Уже удалось установить личности некоторых из них. Что удивительно - помогли в этом именные ложки. Обмундирование почти полностью истлело, но вот валенки сохранились. А чаще всего, для сохранности, ложки прятали именно в обувь.

В том, что это останки именно наших бойцов, нет сомнений. Рядом с останками обнаружили каску с характерным гребнем - «халкинголку».

Изначально на месте обнаруженного захоронения начали работать гражданские поисковики. Но быстро стало понятно, что без помощи военных не обойтись, поэтому на помощь пришли военнослужащие 138-й гвардейской мотострелковой бригады.

Уже обнаружены останки 138 бойцов, и есть подозрение, что всего в братской могиле лежит примерно 400 солдат Красной армии.

«На всех братских могилах были поставлены опознавательные знаки - временные или постоянные, но, к сожалению, в 1941 году, когда финны отбили карельский перешеек, большое количество могил было этими солдатами разрушено», - рассказал «Звезде» историк, директор Военно-исторического центра Карельского перешейка Баир Иринчеев.

Все найденные останки будут перезахоронены с воинскими почестями на братском кладбище.