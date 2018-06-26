Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области

Останки 97 красноармейцев, учавствовавших в штурме линии Маннергейма, обнаружили в ходе поисковой операции в Выборгском районе Ленинградской области. Работы проводились бойцами гвардейской Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

Некоторых солдат уже опознали. Как сообщили в пресс-службе, сделать это удалось по именным предметам. Например, Сидорова Ивана Николаевича смогли идентифицировать по ложке, на которой было написано его имя. Все эти солдаты служили в седьмой стрелковой дивизии седьмой армии Северо-Западного фронта. Они погибли зимой 1940 года при штурме линии Маннергейма. Они будут перезахоронены с воинскими почестями и на месте захоронения создадут мемориал.

Помимо этого были найдены элементы обмундирования, а так же более 200 взрывоопасных предметов, которые позже были вывезены и уничтожены.

Линия Маннергейма - комплекс оборонительных сооружений на Карельском полуострове протяженностью 130 километров. С западной стороны он упирался в Финский залив, а на востоке в Ладогу. Существовал в эпоху Финской войны (1939-1940 годах). Изначально, однако, эта оборонительная система носила название «Линия Энкеля» в честь начальника Генерального штаба Финляндии. Однако после того, как он покинул свой пост, с легкой руки западных СМИ весь комплекс получил свое общепринятое название в честь фельдмаршала Карла Густава Маннергейма. Предполагалось, что эти сооружения должны сдержать Красную армию в неизбежной войне. Однако, к 1939 году закончить ее полностью не успели, но даже в таком состоянии, они доставила Красной армии много проблем. Финны грамотно использовали особенности ландшафта. Теперь удержать этот перешеек можно было малыми силами, нанеся при этом максимальный урон противнику.

Линия была не сплошная. По сути это были шесть полос обороны. И непосредствено линией Маннергейма называлась только вторая - основная.

Первый ее штурм не принес результатов. Задуманная как быстрая победоносная война, Финская кампания оказалась тяжелой и кровопролитной. Официально война началась 30 ноября, а уже 12 декабря 1939 года наши части подошли к первой полосе обороны и завязли. Взять комплекс удалось только через два месяца - в феврале 1940 года.