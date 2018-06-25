В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века

В Днепре неподалеку от Херсона археологи обнаружили два корабля, датированных примерно XVII веком, сообщает сайт канала 24. Исследователи предполагают, что они могли принадлежать Турции или балтийским странам. Один из кораблей довольно большой - 40 метров в длину, другой - вполовину меньше. По словам руководителя экспедиции Дмитрия Кобалии, затонуть суда могли в ходе «чрезвычайных обстоятельств», под которыми исследователь понимает нападение или стычку с запорожцами.

Полноценное подводное исследование будет проводиться в следующем году, сообщает издание. Пока судьба кораблей под вопросом - их просто негде хранить и демонстрировать. Да и на их реконструкцию необходимы большие затраты.

Пока на поверхность подняли некоторые артефакты с судов: обломки посуды, фурнитуру и прекрасно сохранившуюся глиняную трубку.

Музей национального судоходства остается для Украины только мечтой. Все найденные до сих пор в Днепре корабли хранятся в тесном металлическом ангаре.