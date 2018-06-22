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Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны

Виктор Сирык
12:49 22.06.2018
ТРК «Звезда» рассказывает о подвиге семерых братьев Газдановых, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны.
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны

Ровно 77 лет назад 22 июня без объявления войны на СССР напала гитлеровская Германия. К тем, кого сегодня обязательно нужно вспомнить и о ком, к сожалению, знают очень немногие, относится семья Газдановых из маленького осетинского села Дзуарикау. Почему именно она? Потому что из огромного океана горя, который принесла с собой война, этой семье довелось хлебнуть его столько, сколько, пожалуй, в нашей стране не досталось никому.

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На следующий день после нападения фашистов на СССР и начала первой волны мобилизации, когда в армию призвали всех военнообязанных с 1905 по 1918 год рождения включительно, под призыв попали пятеро братьев Газдановых. Шестой, по имени Шамиль, служил в Красной армии с 1937 года, поэтому встретил войну, будучи кадровым военным. Самый младший (седьмой), Хасанбек, родившийся в 1921 году, не пожелал остаться дома и явился в военкомат вместе с братьями. Все они в течение июня-июля были направлены на фронт. И случилось так, что именно младший погиб первым. В конце сентября 41-го в боях в Запорожской области; точнее не погиб, а пропал без вести. Вторым, защищая подступы к Москве, пал смертью храбрых рядовой Махарбек Газданов, который до войны работал учителем.

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Хаджисмел был убит при обороне Севастополя в начале 1942 года. Похоронка на него, пришедшая в дом Газдановых, разбила материнское сердце. Тассо не смогла пережить смерть своего третьего сына, и Асахмат (отец), похоронив жену, остался в доме с беременной невесткой. Единственный из сыновей, Дзарахмет, успел жениться до войны, но так и не узнал, что у него родилась дочь. Сложив голову под Новороссийском, он стал четвертым. В том же 42-м в боях под Киевом погиб Созырко. Самый старший из братьев, Магомед, пропал без вести в августе 1943 года в ходе стратегической операции при блокировании Крыма советскими войсками.

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Гвардии лейтенант Шамиль Газданов, кавалер четырех орденов, который дальше всех из братьев гнал фашистов, был в убит бою в ноябре 44-го на территории Латвии. Последним, замкнувшим жуткую цепь смертей своей семьи, стал отец, умерший на пороге собственного дома. Это произошло, когда он держал на руках маленькую внучку, родившуюся от Дзарахмета, и увидел, как к нему направляются старейшины, одетые в траур. Именно так до этого они приходили в их дом шесть раз. В седьмой раз сердце Асахмата не выдержало…

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В 1963 году, неподалеку от села Дзуарикау у обочины главной дороги, ведущей из Владикавказа, был установлен памятник братьям Газдановым в виде скорбящей женщины - их матери, склонившей голову перед семью журавлями, устремившимся в небо. Спустя пять лет дагестанский поэт Расул Гамзатов написал свое знаменитое стихотворение «Журавли». Впоследствии оно было положено на музыку Яна Френкеля и превратилось в одноименную не менее знаменитую песню, которую потрясающе исполнил Марк Бернес.

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Есть версия (правда, она никем не подтверждена, но и не опровергнута), что тема журавлей была навеяна Гамзатову после того, как он увидел этот памятник и узнал историю его посвящения. В качестве своеобразного подтверждения - стихотворение «Журавли» в переводе Наума Гребнева, которое впервые было напечатано в журнале «Новый мир» в 1968 году и начиналось словами:

Мне кажется порою, что джигиты, С кровавых не пришедшие полей, В могилах братских не были зарыты, А превратились в белых журавлей.

По предложению Бернеса, чтобы расширить адресность песни и придать ей общечеловеческое звучание, слово «джигиты» было заменено на «солдаты». И до сих пор, когда звучат «Журавли», у многих людей по телу невольно пробегают мурашки…

Если вам когда-либо доведется ехать по шоссе из Владикавказа в направлении города Алагир, примерно в 30 километрах от столицы Северной Осетии - Алании вы обязательно увидите этот памятник. Притормозите возле него и просто помолчите. Хотя бы минуту. В память об ужасах войны, начавшейся 22 июня 1941 года, и обо всех погибших на ее фронтах.

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