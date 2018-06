Забвению не подлежит: почему имя русского моряка, останки которого похоронены в Аннаполисе, помнят и спустя полтора столетия Дмитрий Сергеев На мемориальном военном кладбище в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, есть одно неприметное захоронение. На скромном могильном камне выбито имя N.Demidoff. А между тем история жизни и смерти человека, чьи останки лежат под этой плитой, - пример подлинного союзничества двух великих держав, России и США, важная часть летописи взаимоотношений государств, прошедших непростые испытания в разные периоды своей биографии.

Фото: Embassy of Russia in the USA Посольство России в США Facebook / Wikimedia