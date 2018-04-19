Боевая работа лучшей контрразведки: как СМЕРШ «задушил» абвер и СД

Легендарная советская контрразведка СМЕРШ, которая с успехом противостояла разведорганам фашистской Германии, была образована на переломе Великой Отечественной войны и просуществовала всего три года. В послевоенный период СМЕРШ переименовали, а его создатели практически поголовно были репрессированы. О боевом пути одной из лучших в мире контрразведок и о непростых судьбах смершевцев еженедельнику «Звезда» рассказал доктор исторических наук генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

Это все придумал Сталин

- Контрразведка СМЕРШ просуществовала всего три года, но и 75 лет спустя популярности этой спецслужбы может позавидовать даже «Моссад». В чем секрет такого «долголетия», Александр Александрович?

- Думаю, в названии. До СМЕРШ ни одно подразделение органов госбезопасности Советского Союза имени собственного не имело. А как корабль назовешь, так он и поплывет! Тем более что необходимость создания спецслужбы типа СМЕРШ была продиктована временем. После коренного перелома в Сталинградской битве стало понятно, что Красная армия пойдет вперед, что придется освобождать территории, на которых будет действовать агентура, оставленная немецкой разведкой. Кроме того, предстояла большая фильтрация: надо было разобраться с немцами, взятыми в плен, выяснить, кто и по какой причине из наших оказался в плену или на оккупированной территории, кто как вел себя при немцах…

Но это в общих чертах. А вообще-то, история появления контрразведки СМЕРШ сюжетна. Начальник особого отдела Сталинградского фронта Николай Николаевич Селивановский на свой страх и риск направил на имя Сталина телеграмму, в которой изложил свои доводы, почему назначение генерала Василия Гордова на должность командующего фронтом - ошибка. Я видел этот документ. Сказано там примерно так: командующий Гордов не пользуется авторитетом даже в штабе фронта, поэтому не способен решить задачи, которые стоят перед фронтом в Сталинградской операции, - рассмотрите возможность замены. После телеграммы последовал вызов в Москву, где Селивановского за нарушение субординации сначала отругал начальник Управления особых отделов НКВД СССР Виктор Абакумов, а потом и сам Лаврентий Берия. В общем, был реальный шанс вообще не вернуться из этой поездки, но все изменилось в кабинете Сталина, который, демонстративно не замечая Абакумова и Берию, сразу же протянул руку Селивановскому и сказал: «Спасибо за информацию о Сталинградском фронте. И в дальнейшем всю информацию направлять лично мне».

Это была поворотная точка. Думаю, Сталин уже осознал, что ситуацию на фронтах нужно знать до деталей и получать эту информацию в кратчайший срок. Так военная контрразведка была «изъята» из НКВД и передана в наркомат обороны, то есть в непосредственное подчинение Сталину, который, как известно, был один в трех лицах - председатель Государственного комитета обороны, председатель Совнаркома и нарком обороны. Девятнадцатого апреля 1943 года состоялось решение о создании Главного управления контрразведки в рамках наркомата обороны, а его начальник Виктор Абакумов стал заместителем Сталина. Тогда же определились и с названием. Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов предлагал СМЕРИНШ - «Смерть иностранным шпионам!», но Сталин решил, что СМЕРШ - «Смерть шпионам!» - и точнее, и звучит лучше.

- Ну, в языкознании у Сталина был огромный опыт…

- Кому-то Сталин, может, и не нравится, но мы говорим о конкретных фактах. Сталин не только придумал название, но и лично откорректировал и положение о Главном управлении контрразведки СМЕРШ, и штатное расписание. Насколько мне известно, это было его предложение - учредить в СМЕРШ 16 заместителей начальника Главного управления в генеральских званиях, и каждый, как было принято в Генштабе, отвечал за определенный фронт.

Важно было знать, на что способны армия и флот

- Вряд ли СМЕРШ создали только для того, чтобы держать под колпаком Красную армию.

- А я думаю, что это и было главное. О разоблаченных шпионах Сталину, безусловно, докладывали, но куда важнее было знать, на что способны армия и флот. Вот пример, который тоже уже стал хрестоматийным. Грядет Белорусская наступательная операция, а Западный фронт, которым командует будущий маршал Василий Данилович Соколовский, не движется вперед, стоит на месте и теряет людей. При этом из штаба фронта потоком идут телеграммы: дайте еще личного состава, дайте еще артиллерии, еще танков… И тут начальник Управления контрразведки СМЕРШ Западного фронта Павел Зеленин предоставляет Абакумову информацию о том, что все это попытка обмана Ставки Верховного главнокомандующего, что по указанию Соколовского и начальника штаба фронта в докладных записках сознательно увеличивается количество немецких войск, якобы противостоящих фронту. А на самом деле были другие причины, в том числе и ошибки командования. Я уже вспоминал генерала Гордова. На Западном фронте он командовал 33-й армией, и 50% потерь фронта приходилось именно на его армию.

- Сразу же полетели головы?

- Напротив, единственный раз Сталин не поверил Абакумову и потребовал назвать имена специалистов, которые готовили информацию для контрразведки. Оказалось, эту работу выполнили ведущие специалисты Генштаба и фронтового аппарата. ГКО тут же создает комиссию, которая полностью подтверждает сообщение контрразведки СМЕРШ. В результате и Соколовского, и Гордова сняли с поста командующего фронтом с категорическим предупреждением: еще раз, и… Я не переоцениваю военную контрразведку, но ГКО и Сталину как Верховному главнокомандующему, конечно же, важно было знать, почему людей теряем, технику теряем, а продвижения вперед нет. А ведь это весна 1944 года, призывной контингент истощается. Резервов действительно было немного, если приняли решение сформировать десять штрафных рот из уголовников - не просто из карманников и мелких хулиганов, а из осужденных на длительные сроки. В этих условиях Сталин лично поставил задачу Абакумову разобраться, кто из командующих тыловыми округами прячет людей от призыва.

- И такое было? А как же «все для фронта, все для победы»?

- Надо учитывать, что на тыловых «полководцев» были возложены очень важные хозяйственные задачи, поэтому они и не шли на сокращение штатных единиц. Однако обстановка на фронте фактически была критической, и чекисты занялись этой проблемой. Например, в Приволжском округе и некоторых других обнаружилось такое количество людей, способных держать в руках оружие, что из них были сформированы дивизии.

Спецслужба особого назначения

- Получается, СМЕРШ стал чем-то вроде «длинной руки» Сталина?

- Даже не сомневаюсь в этом. Причем, как можно было убедиться, универсальной. Например, идет подготовка к операции «Багратион» - полевые военкоматы в освобожденных районах Украины проводят призыв. Контингент очень разный: не призванные до войны по возрасту, красноармейцы, побывавшие в плену или по разным причинам оставшиеся на оккупированных территориях, но были и бандеровцы. СМЕРШ располагал информацией, что им поставили задачу идти в Красную армию, получать оружие, а потом переходить к немцам. Поэтому было важно не скапливать эту публику в одном подразделении, чтобы не создавать критическую массу. Кроме того, перебежчики могли выложить врагу важную информацию.

- Все СМЕРШ да СМЕРШ… Вообще-то, политработников считали инженерами человеческих душ. Да и командирам положено разбираться в людях.

- Существуют скрытые компоненты, которые не в состоянии высчитать ни политработники, ни командиры. И это не лежит на поверхности, это отдельная профессия. Скажем, фильтрационная работа, которая стала актуальной, когда мы начали наступать и появилось много людей, освобожденных из концлагерей. Чтобы в Красную армию не попала немецкая агентура, их надо было проверить. Так вот, я могу четко сказать: до 90% личного состава, попавшего в фильтрационные пункты, потом было направлено на укомплектование частей Красной армии. Кого-то пришлось проверить дополнительно, и всего 5% поехали в лагеря - не только шпионы и диверсанты, но и те, кто служил в полиции, кто-то сдался в плен при сомнительных обстоятельствах или дезертировал.

- А как же кинохроника - приговоренный у ямы и чекист с наганом в руке...

- Официально заявляю: с момента создания СМЕРШ ни одного смертного приговора его сотрудники в исполнение не привели. СМЕРШ проводил оперативно-розыскную работу, вел предварительное следствие, затем все материалы передавались в органы прокуратуры. Судил - трибунал.

- Суд скорый, но правый?

- Для немецких карателей и наиболее одиозных их пособников - скорый. По Указу Президиума Верховного Совета с такими не церемонились, приговор приводился в исполнение в течение суток. Особо «отличившихся» - тех, кто зверствовал на оккупированных территориях, - публично вешали.

- До войны в Советском Союзе такой практики не было - виселицы нам принес цивилизованный Запад в лице немцев. Жестокость - не наш стиль.

- Через некоторое время стало понятно, что мы караем очень жестко, не разбираем, кто просто работал при немцах, а кто активно сотрудничал с врагом. По инициативе СМЕРШ было разработано разъяснение Управления военных трибуналов о том, как и за что наказывать. Считаю, что таким образом контрразведчики спасли тысячи жизней.

Место в боевом строю

- Идеально изобразил смершевцев в «В августе сорок четвертого» Владимир Богомолов. В остальных случаях - это полупьяные, наглые, тупые личности, которые сидят в тылу и всячески издеваются над героическими фронтовиками, не так ли?

- Это очередной миф. Дело в том, что СМЕРШ был организован по объектовому принципу: где часть - там и особист. Если часть выводится в тыл, то и особый отдел с ней. Не находились на передовой и те сотрудники, которые занимались фильтрацией. А если, положим, полк воюет, то начальник отдела контрразведки СМЕРШ должен находиться со своим аппаратом на КП полка, потому что должен знать обстановку, ну и внутреннюю ситуацию тоже. Был же в начале 1944 года факт, когда немецкий агент, уже выполнивший несколько заданий в нашем тылу, стал начальником штаба батальона. Он бы накомандовал!

- И как его вычислили?

- Думаю, сработала наша зафронтовая агентура, внедренная в немецкие разведшколы и разведорганы. Кстати, зачем надо было сидеть в окопах чекистам, которые занимались организацией зафронтовой работы, а тем более тем, кто проводил радиоигры? Но если оперуполномоченный обслуживает отдельную роту или работает в батальоне, он и воюет вместе с этим подразделением. Между прочим, пяти смершевцам было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, посмертно.

- А заградотряды, которые появились после приказа «Ни шагу назад!», - это разве не смершевская работа?

- Во-первых, заградительные отряды появились уже в 1941 году. Но это инициатива не НКВД, а командующих армиями. Создавались заградотряды при штабах или военных советах. Эти подразделения должны были выполнять очень серьезную и нравственно тяжелую задачу - задерживать бегущих с поля. И только один раз, на период Сталинградской битвы, руководство заградотрядами было возложено на особый отдел фронта. Но уже после 1943 года заградотряды применялись крайне редко - я не обнаружил в документах контрразведки ни одного случая массового оставления позиций частями Красной армии.

- А вот у каждого командира до самого конца войны был собственный заградотряд - в лице сотрудника особого отдела. Не так ли?

- Расскажу такой случай. Керченско-Феодосийская операция. Приезжает член ГКО маршал Ворошилов и требует у командующего Приморской армией генерала Петрова немедленно начать наступление. Иван Ефимович говорит, что армия еще не готова, поэтому будут большие потери. Однако Ворошилов, которому надо реабилитироваться перед Сталиным за Ленинград, слышать ничего не хочет. Но тут Петрова решительно поддержал начальник Управления контрразведки армии генерал-майор Михаил Белкин... Вот говорят, будто смершевцы исключительно работали против командиров, а ведь Белкин тогда рисковал не только должностью. Кстати, еще одна задача СМЕРШ - обеспечение безопасности высшего командного состава.

- А вот командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина СМЕРШ не уберег...

- Гибель Ватутина - это не просчет СМЕРШ. В 13-й армии генерала Николая Пухова начальником отдела контрразведки был полковник Макарий Александров, который, зная, что в районе действуют оуновцы, сформировал специальную группу по ведению обстановки. У этой группы была карта с обозначением безопасных маршрутов передвижения. Что же делает Пухов? Это в документах отражения не нашло, это мое мнение… Видимо, не желая, чтобы Александров доложил Ватутину о каких-то издержках в работе командования, Пухов отправляет Александрова с его сотрудниками на новый КП. И уже по дороге Александров узнает, что переезд на новый КП отложен, а Ватутин, который направлялся в 60-ю армию Ивана Черняховского, выбрал самый опасный маршрут. Александров разворачивается и на всех парах мчится в штаб, но не успевает: Ватутин попал в бандеровскую засаду и был тяжело ранен. Потом, конечно же, провели чекистско-войсковую операцию и очистили район от бандеровцев. Это был единственный за всю войну случай, когда СМЕРШ не удалось обеспечить безопасность крупного военачальника.

Наш ответ адмиралу Канарису

- Не секрет, что на начальном этапе войны немецкая разведка работала в нашем тылу весьма продуктивно. Взять хотя бы спецформирование «Бранденбург-800». СМЕРШ - это наш ответ?

- К моменту создания СМЕРШ был накоплен значительный объем оперативной информации о работе органов немецкой разведки, контрразведки и полиции, которые действовали против нашего фронта и у нас в тылу. А надо было, чтобы количество перешло в качество. Было принято решение, и Сталин его поддержал, резко усилить зафронтовую работу и работу по введению немцев в заблуждение на основе радиоигр. Радиоигры вели центральный аппарат СМЕРШ и некоторые фронтовые аппараты, а тщательно продуманную дезинформацию выдавала специальная группа Оперативного управления Генштаба во главе с генералом Сергеем Штеменко.

Причем для каждой радиоигры они готовили свой набор дезинформации. И эта дезинформация срабатывала - в результате радиоигр были спасены тысячи жизней солдат и офицеров. Всего же за время войны СМЕРШ провел 183 радиоигры с противником. И только одну радиоигру провело 4-е управление НКВД Павла Судоплатова.

- Зато все знают судоплатовскую радиоигру «Монастырь» и мало кто - радиоигры СМЕРШ.

- Скажу почему. Абакумов был репрессирован и уничтожен. Его первый заместитель Селивановский попал под следствие, был лишен орденов, наград, звания. Пострадали и многие начальники особых отделов фронтов. Из тех, кто стоял у истоков СМЕРШ, выжил и достиг определенных должностей только Петр Иванович Ивашутин, который потом стал начальником ГРУ. А это уже другое ведомство, и рассказывать о работе СМЕРШ, в общем-то, было некому…

- Надо полагать, что на отношение к СМЕРШ повлияло и некое предубеждение к этой структуре с характерным названием?

- Ответ начну с примера. Идет Белорусская наступательная операция, 3-й армией командует генерал Александр Горбатов, который перед войной был репрессирован и, понятно, особых симпатий к контрразведке не испытывал. В это время группа специального назначения контрразведки СМЕРШ захватывает немецкий разведорган и обнаруживает там данные на три десятка агентов-диверсантов, которые действуют в расположении армии. Шестерых агентов арестовывают с ходу, остальных - в течение месяца. По результатам были подготовлены наградные листы на командира оперативной группы, двух офицеров-контрразведчиков и на командира приданного взвода красноармейцев. А Горбатов награждать смершевцев наотрез отказывается: у вас свое руководство - чекистское, пусть оно и награждает. И только когда Горбатову с фактами в руках доказали, что диверсанты могли сорвать наступление его армии, он все понял и подписал наградные листы. Но многие ли знают о таких фактах?

Работа контрразведчиков вообще малозаметна. Вот и сегодня материалы, связанные с репрессиями, доступны и историкам, и писателям, а документы по оперативной деятельности СМЕРШ даже спустя 75 лет, к сожалению, остаются под грифом. Поэтому они и не вошли в научный оборот. Даже доброжелательные книги о СМЕРШ написаны не на реальных материалах. Возьмем «В августе сорок четвертого» Богомолова…

- Кстати, Владимир Осипович имел отношение к СМЕРШ?

- Насколько мне известно, он был солдатом во взводе охраны одного из отделов контрразведки СМЕРШ. То есть что-то видел, что-то слышал. Конечно, чекисты помогли ему рассекреченной информацией. Все остальное - художественный вымысел, но, надо отметить, добросовестный.

Зафронтовых агентов давно пора рассекретить

- А в реальности служил ли хоть один немецкий агент шифровальщиком в штабе фронта, как Матильда в романе Богомолова?

- Нет, конечно. И это достижение контрразведки СМЕРШ. Могу утверждать абсолютно обоснованно: в период существования СМЕРШ ни одной наступательной или оборонительной операции Красной армии существенный ущерб немецкая разведка нанести не смогла.

- У Виктора Абакумова было всего четыре класса образования - городское училище. Глава абвера Вильгельм Канарис окончил морской корпус, как, кстати, и основатель СД Рейнхард Гейндрих, у Вальтера Шелленберга, начальника VI управления РСХА , за плечами был Боннский университет, а сын чернорабочего, так получается, вчистую переиграл этих интеллектуалов?

- Надо учитывать, что Виктор Абакумов с 1932 года работал в органах госбезопасности и окончил специальную школу НКВД, где учить умели. Не было высшего образования не только у него, но и у многих других начальников управлений. Но у этих людей был огромный опыт работы. Немцы их просто недооценили. Как и вообще советский народ. К ним попало много наших военнопленных, и это хорошая вербовочная база. Но поначалу немцы и подумать не могли, что многие соглашаются на вербовку с единственной целью: чтобы оказаться по ту линию фронта и снова сражаться в рядах Красной армии.

Документы свидетельствуют: в период с 1943 года по конец войны насчитывается не более десятка агентов немецкой разведки, которые три и более раз выполняли задания в нашем тылу. Остальные или проваливались уже на первом задании, или сами приходили в органы госбезопасности.

Могу утверждать абсолютно обоснованно: в период существования СМЕРШ ни одной наступательной или оборонительной операции Красной армии существенный ущерб немецкая разведка нанести не смогла.

- Что и говорить, это во всех смыслах было поколение победителей!

- Да, на такой народ можно было опереться в любых ситуациях. Приведу пример. Псевдоним Марта. До сегодняшнего дня имя этой замечательной девушки не раскрыто. А зря! Она была медсестрой. К зафронтовой работе ее привлекли сотрудники контрразведки СМЕРШ и забросили за линию фронта для внедрения в разведшколу. Немцы проверяли Марту много раз, даже имитировали расстрел. И вот эта хрупкая девчонка все выдержала, прошла курс обучения, была назначена старшим группы немецких агентов, которую в 1943 году забросил в наш тыл. Марта тут же связалась с контрразведкой, и всю группу накрыли, а ее радиостанция до конца войны использовалась для радиоигры.

- Марта пережила войну?

- Пережила. Я считаю, что всех наших зафронтовых агентов давно пора рассекретить. Они настоящие герои - и Марта, и лейтенант Александр Козлов, биография которого положена в основу повести «"Сатурн" почти не виден». Его внедрили в абверовскую разведшколу, откуда он передавал информацию и даже сумел завербовать 17 человек из числа слушателей. К нам он вышел уже весной 1945 года. Был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Представляете, сколько он спас людей! Но носить награды Козлову было запрещено. Окружающие, естественно, ничего не знали о его подвигах и считали, что Козлов всю войну пробыл в плену. В общем, секретность не лучшим образом повлияла на его судьбу. Но такой был порядок.

- Судьба Виктора Семеновича Абакумова тоже сложилась трагически. Как известно, его обвинили в шпионаже, в сионистском заговоре и все время держали в кандалах.

- Это были блефовые обвинения. Одно могу сказать. При таких тяжелейших условиях, в которых его содержали, Абакумов никого не оклеветал и всегда утверждал одно: я верный коммунист, я выполнял решения Верховного главнокомандующего. Никаким агентом иностранной разведки, что ему тогда вменяли, он, конечно же, не был. Все эти обвинения сняты. Остались только обвинения в превышении должностных полномочий, которые «повлекли тяжкие последствия». Что тут сказать?.. Руководитель всегда несет ответственность за то ведомство, которое возглавляет. И сегодня тоже.

- Могла ли контрразведка повлиять на ситуацию в августе 1991 года?

- Думаю, не могла. Насколько мне известно, когда был вскрыт сейф Горбачева, там обнаружились докладные записки председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, которые вообще не были рассмотрены. То есть органы безопасности работали, а власть не реагировала. И если мы говорим о СМЕРШ, вот примечательная параллель: я просмотрел все докладные записки Абакумова Сталину, на каждой - резолюция.

- А как оценивал работу контрразведки СМЕРШ противник?

- Мне удалось изучить документы немецкого военного архива во Фрайбурге. Никто же не говорит, что мы во всех случаях переигрывали немцев. К сожалению, нет. Иногда абвер с СД переигрывали нас. Но давайте судить по конечному результату - Красная армия разбила вермахт, а контрразведка СМЕРШ полностью парализовала деятельность абвера и СД.

- Как считаете, сегодня такая мощная контрразведка, как СМЕРШ, не помешала бы?

- Конечно, не помешала бы.