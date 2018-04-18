Изменивший ход войны: легендарный истребитель Ла-5 за 60 секунд

Ла-5 - модификация истребителя ЛаГГ-3 с двигателем М-82. Двигатель обладал более высокой мощностью и воздушным охлаждением, что позволило в том числе повысить живучесть машины.

Ла-5 мог на равных вести бой с истребителями противника, и появление этих самолетов сильно изменило положение в войсках.

Модификация Ла-5ФН с двигателем АШ-82ФН могла развивать мощность 1 850 лошадиных сил и поддерживать форсированный режим в течение десяти минут. По скорости на малых и средних высотах - основных высотах воздушной войны на Восточном фронте - имел подавляющее преимущество над истребителем Bf.109G-2.

Максимальная скорость у земли - 593 километра в час. На высоте - 648 километров в час. Практическая дальность - 1000 километров. Вооружение - две пушки ШВАК с боезапасом по 200 снарядов для каждой.

Первые Ла-5 стали поступать в строевые авиачасти во второй половине 1942 года. Летчики быстро оценили новый самолет как очень хороший, а техники были довольны отсутствием системы водяного охлаждения, которая причиняла много неудобств в полевых условиях.

Боевое крещение Ла-5 получил 14 августа 1942 года в составе 49-го иап 234-й иад 1-й Воздушной армии в районе Ульяново - Сухиничи - Козельск.

В 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника. В полку за это время было сбито пять ЛаГ-5, два не вернулись с боевого задания, четыре потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, один потерпел аварию из-за дефекта мотора, и один из летчиков погиб.

Позже на базе Ла-5 был создан истребитель Ла-7. Кропотливая отработка аэродинамического качества самолета, внимание к мелким деталям позволило увеличить скорость на 200 километров в час.

Этот истребитель появился в войсках в 1944 году и признан одним из лучших серийных фронтовых истребителей конца Второй мировой войны.