Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35

В Музее военной техники в Верхней Пышме восстановили и привели в рабочий вид легендарный советский тяжелый танк T-35. Эта единственная боевая машина в мире, которая обладает пятью башнями.

Т-35 серийно выпускался небольшими партиями в начале 30-х годов прошлого века, это был первый советский тяжелый танк. Всего было выпущено чуть менее 60 машин, почти все они были потеряны в первый год Великой Отечественной войны.

Специалисты восстановили уникальный танк по оригинальным чертежам и фотографиям. Боевую машину собрали на базе реставрационного цеха производства «Уралэлектромедь», а публике продемонстрировали в Музее военной техники.