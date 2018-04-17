Оживить американского генерала: как восстанавливают танк «Шерман» в Приморье

В Приморье военные специалисты начали восстановливать танк «Шерман» времен Великой Отечественной войны. Боевая машина, названная в честь героя Гражданской войны в США, была отправлена в Советский Союз по ленд-лизу в 1945 году, но вместе с траспортником, который ее вез, оказалась на дне Баренцева моря.

Нашли танк водолазы Северного флота, а вдохнуть в него новую жизнь решили на Дальнем Востоке, где находится одна из лучших в стране баз хранения и ремонта бронетехники. Ожидается, что «Шерман» станет участником посвященных Дню Победы торжеств, которые пройдут в Приморском крае.

Как видно на эксклюзивных кадрах, снятых корреспондентом «Звезды» Андреем Кармадановым, на катках танка по-прежнему можно отчетливо прочесть надпись «US TIRE». Хорошо видно и дату изготовления боевой машины - октябрь 1944 года.

«С 1945о года пролежал в море. Естественно, практически все узлы и агрегаты сгнили. Сейчас проводим демонтаж. Башню демонтировали. Демонтаж ходовой части. А по результату уже будем смотреть, как его дальше восстанавливать», - рассказал командир ремонтно-восстановительного взвода центральной базы хранения бронетанковой техники старший прапорщик Олег Редько.

Оригинальные запчасти на этот «Шерман», как говорят специалисты, найти вряд ли удастся, но они уже придумали, чем их успешно заменить. Причем так, что позже в приморском филиале парка «Патриот» на американском танке можно будет не только сфотографироваться, но и прокатиться.