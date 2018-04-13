Кадры масштабной репетиции Парада Победы на полигоне Алабино

На плацу, который в точности повторяет размеры Красной Площади, синхронно прошли маршем почти 12 тысяч военнослужащих.

В Кубинке в воздух поднялась боевая авиация. Всего над Москвой пройдут 73 машины - по числу лет со дня окончания Великой отечественной войны.

По традиции первыми летят ударные вертолёты, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.