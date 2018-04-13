Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...

Амирам Григоров
15:32 13.04.2018
135 лет назад, 13 апреля 1883 года, родился создатель Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии генерал-майор Александр Васильевич Александров.
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Фото: Фото из архива

Символично, что музыку Гимна нашей страны написал человек военный. Начинал он восходящей музыкальной звездой на небосводе старой России, но во всю мощь раскрылся уже в новой, советской стране. Мало кто знает, что Александров, дослужившийся при Сталине до генеральского чина и ставший дважды лауреатом Сталинской премии - первой, высшей, степени, был последним руководителем хора храма Христа Спасителя.

Написавший за долгую творческую жизнь множество прекрасных песен,  Александр Александров вошел в Историю не только величественным Гимном России, но и великой - звучащей как церковный хорал - музыкой песни «Священная война». С ней наши деды и прадеды победили в великой же, самой кровопролитной в истории человечества, войне...

Самородок

Жизнь Александрова прошла под счастливой звездой, а началась она в селе Плахино, что в 40 километрах от Рязани. 1 апреля  по юлианскому календарю,  13-го - по стилю нынешнему, в крестьянской семье родился мальчик, записанный в церковной книге, как Александр Васильевич Коптелов. Жители Плахино занимались ремеслами: мужчины - изделиями из древесины, женщины - вышивали, плахинская вышивка славилась по всей округе. В селе был большой красивый храм, Иоанно-Богословская церковь. В хоре при ней начинали петь немало высококлассных певчих, некоторые переселялись в столицу, где выходцы из Рязанской земли традиционно поддерживали друг друга. Петр Заливухин, уроженец села Плахино, певший в церковном хоре в Санкт-Петербурге, уговорил родителей отпустить шестилетнего мальчика с ним в Питер. Саша пел в церкви с четырех лет, и там впервые обратил на себя внимание профессиональных музыкантов. Его голос и абсолютный слух просто не могли остаться незамеченными.

Читать далее...

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Алкоголь и лекарства из США могут попасть под запрет в России из-за ответных санкций
Дата13.04.2018, 13:25
Алкоголь и лекарства из США могут попасть под запрет в России из-за ответных санкций
Расчеты комплексов С-400 отразили удар «диверсантов» в ЮВО: кадры с воздуха
Дата13.04.2018, 10:46
Расчеты комплексов С-400 отразили удар «диверсантов» в ЮВО: кадры с воздуха
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Дата13.04.2018, 16:11
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Дата13.04.2018, 12:31
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Дата13.04.2018, 15:32
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:21 В стране и мире
ВСУ готовят план действий для любого развития событий в Донбассе – Аваков
14:23 В стране и мире
Из-за вето России мир неоднократно получал отсрочку от кровавой бойни - Захарова
11:34 В стране и мире
Видео
Таганский суд удовлетворил иск о блокировке Telegram
10:33 В стране и мире
Видео
В Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях против США
08:53 В стране и мире
Видео
Вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.