Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...

Символично, что музыку Гимна нашей страны написал человек военный. Начинал он восходящей музыкальной звездой на небосводе старой России, но во всю мощь раскрылся уже в новой, советской стране. Мало кто знает, что Александров, дослужившийся при Сталине до генеральского чина и ставший дважды лауреатом Сталинской премии - первой, высшей, степени, был последним руководителем хора храма Христа Спасителя.

Написавший за долгую творческую жизнь множество прекрасных песен, Александр Александров вошел в Историю не только величественным Гимном России, но и великой - звучащей как церковный хорал - музыкой песни «Священная война». С ней наши деды и прадеды победили в великой же, самой кровопролитной в истории человечества, войне...

Самородок

Жизнь Александрова прошла под счастливой звездой, а началась она в селе Плахино, что в 40 километрах от Рязани. 1 апреля по юлианскому календарю, 13-го - по стилю нынешнему, в крестьянской семье родился мальчик, записанный в церковной книге, как Александр Васильевич Коптелов. Жители Плахино занимались ремеслами: мужчины - изделиями из древесины, женщины - вышивали, плахинская вышивка славилась по всей округе. В селе был большой красивый храм, Иоанно-Богословская церковь. В хоре при ней начинали петь немало высококлассных певчих, некоторые переселялись в столицу, где выходцы из Рязанской земли традиционно поддерживали друг друга. Петр Заливухин, уроженец села Плахино, певший в церковном хоре в Санкт-Петербурге, уговорил родителей отпустить шестилетнего мальчика с ним в Питер. Саша пел в церкви с четырех лет, и там впервые обратил на себя внимание профессиональных музыкантов. Его голос и абсолютный слух просто не могли остаться незамеченными.

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