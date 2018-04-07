К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман», поднятый с водолазами спасательного отряда Северного флота с борта затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза «Томас Дональдсон».

Танк примет участие в праздновании в Приморском крае 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Восточном военном округе.

«Уже в ближайшее время танк планируется доставить на Дальний Восток из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76. Специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае восстановят его», - сообщили в пресс-службе ВВО.

Союзнический транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был потоплен немецкой подлодкой в марте 1945 года практически перед заходом в порт. Он лежит у острова Кильдин на глубине 50–60 метров. Направлявшиеся в СССР танки, зенитные орудия, автомобили и двигатели к быстроходным катерам, а также одежду и обувь, ушли на дно вместе с кораблем.

Танки «Шерман» США поставляли в Советский Союз с 1942 года. В СССР за годы войны было отправлено 4,06 тысячи танков разных модификаций, но до военной приемки дошло только 3,66 тысячи из них.