Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают

Сегодня, спустя 50 лет после трагедии, споры о ней не утихают. Среди прочих звучат конспирологические версии, озвучиваются догадки одна абсурднее другой, выдвигаются теории. Наверное, потому, что сама личность первого покорителя Вселенной не дает оснований верить в «бытовую» версию трагического летного происшествия.

«Прошу разрешения на разворот»

Это был обычный полет, хотя и с не совсем обычными пилотами. Оба полковника, оба - кавалеры Золотых Звезд, опытные военные летчики. Владимир Серегин, командир полка при Центре подготовки космонавтов ВВС, звания Героя был удостоен за боевые подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. На своем Ил-2 он совершил около 140 вылетов на штурм позиций противника, выполнил полсотни разведывательных полетов, провел около двух десятков воздушных боев. Большую летную практику имел и Юрий Гагарин, хотя те полеты он выполнял после перерыва, вызванного защитой дипломной работы в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. Известно, что Гагарин после своего космического триумфа очень хотел летать, хотя его и отговаривали - никто не желал рисковать жизнью первого покорителя Вселенной. Тем не менее в середине марта 1968 года он приступил к тренировочным полетам на МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный истребитель с двойным управлением - так называемая «спарка»). До злополучного вылета 27 марта полковник 18 раз поднимался в небо с инструктором, налетав в общей сложности около 7 часов. «Обкатку» космонавта взял на себя лично командир полка Владимир Серегин.

Они стартовали утром с подмосковного аэродрома Чкаловский. Задание на полет было несложным - упражнение Курса боевой подготовки истребительной авиации: пилотаж с выполнением виражей, витков малой спирали, пикирований, боевых разворотов, «бочек», полета на минимальной скорости горизонтального полета. Вскоре последовал доклад Гагарина:

«625-й задание в зоне 20 закончил, прошу разрешения на разворот на курс 320». «625-й, разрешаю», - ответил руководитель. «Понял, выполняю», - сказал Гагарин.

После этих слов радиообмен прекратился, и больше на запросы 625-й не отвечал. Когда стало ясно, что у самолета уже должно было закончиться топливо, начались экстренные поиски. Через три часа одному из вертолетов аварийно-спасательной службы удалось обнаружить обломки в районе деревни Новоселово Владимирской области: как выяснится позже, самолет буквально вонзился в землю на огромной скорости. На месте падения были обнаружены фрагменты тел пилотов, опознанные родственниками и сослуживцами, личные вещи пилотов - в том числе, бумажник с водительскими правами Гагарина и его талонами на питание в летной столовой.

Для расследования причин катастрофы была сформирована специальная Госкомиссия. Первое, что было установлено, - какие-либо отказы или неисправности техники отсутствовали. Кроме того, проведенный химический анализ останков и крови летчиков не выявил никаких посторонних веществ. Отчет комиссии составил 29 томов и долгое время находился под грифом «Секретно». Лишь к 50-летнему юбилею космического старта Гагарина некоторые выводы о возможных причинах трагедии 1968 года были преданы гласности. Наиболее вероятной причиной падения самолета, согласно открытым данным, был назван резкий маневр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложненной метеорологической обстановки это привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию.

Не хватило секунд и метров

С самого момента трагедии версий ходило множество, причем некоторые из них напоминали плод больного воображения. Например, говорилось, что у Гагарина возник конфликт с высшим руководством страны, и его гибель была подстроена. Утверждалось также, что первый космонавт погиб не 27 марта, а несколькими днями ранее, во время запуска нового секретного космического корабля. Совсем уж абсурдными оказались слухи о том, что Гагарин сам сымитировал свою гибель, спрятавшись от людей и закончив жизнь отшельником.

В 1987 году профессор Сергей Белоцерковский и член первого отряда космонавтов, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов выступили со своей версией случившегося. Они сослались на расчеты, проведенные группой специалистов по динамике полетов. Основной вывод: МиГ оказался на закритическом режиме в положении отвесного пикирования потому, что либо натолкнулся на препятствие (например, на стаю птиц), либо попал в след пролетевшего самолета, ушел в резкий крен и свалился, либо в связи с тем, что оказался в восходящем вертикальном потоке воздуха, который мог изменить характер обтекания МиГа в горизонтальном полете. При этом эксперты отметили, что оба летчика, по всей видимости, не растерялись, а сделали все возможное для выхода из критической ситуации. В течение нескольких секунд Гагарин и Серегин, сохраняя согласованность действий, выводили самолет из пикирования, хотя и находились под воздействием значительных перегрузок. Им не хватило двухсот метров высоты - всего двух секунд полета.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов 27 марта 1968 года также выполнял тренировочный полет с аэродрома Чкаловский и вместе с Гагариным проходил предполетное медобследование. Свою версию причины гибели космонавта №1 он изложил в книге «Дорогами испытаний», вышедшей ограниченным тиражом. При этом космонавт сослался на мнение члена Госкомиссии, заслуженного летчика-испытателя, Героя Советского Союза Сергея Анохина. По оценке этого эксперта, Гагарин и Серегин, выполнив переворот, задержались на две-три секунды с выходом из пикирования и неожиданно для себя попали в слой сплошной облачности. Без устойчивой работы приборов пространственного положения, в первую очередь авиагоризонта, это могло увести машину в глубокую нисходящую спираль, либо, при интенсивных попытках уйти вверх - в срыв в скоростной штопор.

«Причиной катастрофы могли стать усложненная метеообстановка с расположением верхнего края сплошной облачности на высоте около 4 километров, а нижнего края - на высоте всего 600 метров от земли; недооценка летчиками, прежде всего Серегиным, сложности метеообстановки, а также ставшее неожиданностью для пилотов попадание в сплошную облачность на большой скорости в режиме интенсивного снижения, и, как следствие, невозможность устойчивого пилотирования», - заключил автор книги «Дорогами испытаний».

Стечение человеческих факторов

Бывший офицер ФСБ, проходивший в свое время службу при Центре подготовки космонавтов, полковник Николай Рыбкин свое мнение о причинах трагедии 27 марта 1968 года изложил в книге «Записки космического контрразведчика». Кстати, он одним из первых сообщил, что расследованием катастрофы вместе с другими специалистами занимались и представители КГБ, причем комиссию возглавлял один из руководителей Управления контрразведки.

«В 1991 году я готовился к защите кандидатской диссертации, работал в архивах военной контрразведки, - вспоминал Николай Рыбкин. - Среди других бумаг я обнаружил документы по катастрофе самолета Гагарина и Серегина. И тщательно изучил их. У меня сложилось впечатление, что Гагарина - конечно, ненамеренно - подвели к тому, что случилось. Не Гагарин погиб, а Гагарина не уберегли...»

По оценке Рыбкина, проведенное в тот период чекистское расследование было абсолютно беспристрастным.

«Сразу же были выдвинуты четыре версии: умышленные действия по выводу техники из строя (во враждебных целях или из низменных побуждений), некачественная подготовка матчасти к полетам, недостаточная подготовленность летчиков, а также неудовлетворительное руководство полетом, - отмечает полковник. - Диверсию после всех проведенных проверок исключили, а вот действительно тревожным звоночком стало то, что бригада, которая руководила полетом, была, скажем так, не на уровне. Руководитель в сложных ситуациях проявлял нервозность и растерянность, из-за слабой памяти плохо усваивал задания на полеты, принимал поспешные и неправильные решения. Дежурный штурман был суетлив, решения принимал поспешно, делал ошибки в расчетах времени прибытия самолетов, плохо знал характеристики радиолокаторов и другой техники. Помощник руководителя злоупотреблял спиртным, к служебным обязанностям относился недобросовестно. За неделю до трагедии самолет Серегина оказался в секундах от катастрофы: руководитель полетами не проанализировал метеообстановку, в результате чего не заметил снежного заряда. В условиях ограниченной видимости Серегину разрешили посадку, и тот произвел ее с перелетом. Выкатывание самолета и возможная авария были предотвращены лишь благодаря применению специального тормозного устройства».

В сам день последнего полета тоже хватало «накладок». Так, была поздно произведена разведка погоды, кроме того, пилотов могли дезориентировать неправильные данные о высоте облачности.