Воевали почти голыми руками: племянник Гаврилова рассказал о подвиге легендарного защитника Брестской крепости

Петра Гаврилова перевели в Брест после Советско-финской войны (1939-1940), во время которой он командовал стрелковым полком. Здесь Гаврилов заслужил репутацию человека сурового и не склонного к сантиментам.

«Он был требовательным к своим подчиненным, но требовательным он был не только к ним, и к себе. Он всегда старался обучаться, всегда все заранее планировал. Требовал четкого выполнения всех его приказов», - рассказывает научный сотрудник музея им. Петра Гаврилова Лейсан Шайхутдинова.

В брестском гарнизоне солдаты, офицеры и их семьи располагались в старой крепости, которая не была серьезным укреплением. По уставу в случае начала войны бойцы должны были незамедлительно покинуть крепость.

Но ночью 22 июня старые стены крепости внезапно содрогнулись от ударов артиллерии. Застигнутые врасплох красноармейцы и их семьи гибли в собственных постелях. Началась паника. Многие солдаты, женщины и дети, не успев одеться, попытались бежать за стены крепости, но были настигнуты вражеским огнем.

Брестская крепость находилась в полосе главного удара немецкой группы армий «Центр». Здесь две советские дивизии противостояли 8 немецким. Обойдя укрепление с двух сторон, уже в первый день немцы продвинулись вглубь советской территории на 60 километров. Крепость располагалась на четырех островах, образовавшихся благодаря рекам Западный Бук и Муховец. Цитадель крепости, а также Волынское и Тереспольское укрепления располагались на разделенных каналом островах. Восточный форт стоял особняком. Он состоял из двух земляных валов в форме подковы.

Согласно немецкому плану крепость должна была захватить 45-я пехотная дивизия за 8 часов. С флангов ее поддерживала 31-я и 34-я дивизии, корпусная артиллерия и химический полк особого назначения. Всего около 15 000 человек. К 22 июня в крепости находились подразделения двух советских дивизий – около 9000 человек. Через час батальон нацистов прорвался за ворота и практически захватил Цитадель. Гаврилов руководил одним из подразделений и вел оборону вблизи Северных ворот. Красноармейцам удалось сгруппироваться и начать атаку. Уже к утру почти все вошедшие в крепость гитлеровцы были уничтожены.

Но днем к немцам подошло подкрепление. Под непрекращающимся обстрелом красноармейцы снова несли огромные потери. Не хватало медикаментов. Всюду были слышны стоны раненых бойцов и плач испуганных детей. Гаврилов пытался установить связь с другими подразделениями и организовать централизованную оборону крепости. Но безуспешно. Очень скоро Брестская крепость оказалась в полном окружении. Об этом Петр Гаврилов позже рассказывал своему племяннику Александру Козлову.

«Не хватало оружия, он говорил. Много, очень много было раненных первое время. Но оказывать помощь тоже было нечем. Даже оружие, патроны, некоторые патроны не совпадали с калибрами. То есть склады все с оружием были завалены. Приходилось воевать, он говорил, почти голыми руками, кирпичами», - вспоминает Козлов слова дяди.

В ходе очередного боя майор Гаврилов оказался под пулеметным огнем. Чтобы не погибнуть, он отошел в Восточный форт и там встретил четыре сотни бойцов из 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона с запасом боеприпасов и продовольствия. Гаврилов решил возглавить оборону на этом участке. В казематах внешнего вала он организовал штаб обороны и лазарет для раненых. Была налажена связь по всему Восточному форту. 400 бойцов были разделены на 3 отряда. Каждому поручен свой участок обороны. Но на третий день стали заканчиваться запасы воды. Водопровод был выведен из строя. Лето стояло жаркое и душное и очень скоро клубы дыма и грязи заполнили гарнизон. Дети перестали плакать и тихо умирали. Лица бойцов почернели, а запекшиеся от жары губы кровоточили.

По приказу Гаврилова бойцы стали рыть колодец. Когда в земле заблестела вода, радости не было предела. Весь Восточный форт ликовал. Но вскоре выяснилось, вода для питья не пригодна. Гаврилов понимал: дети умрут от жажды и истощения, если у них не появится шанс выжить. Именно тогда он отдал приказ женщинам с детьми сдаться в плен.

Последний очаг сопротивления мешал немецкой армии двигаться дальше. Поэтому 28 июня германское командование приняло решение сбросить на Восточный форт авиабомбы. После попадания бомбы весом 1 800 килограммов сдетонировал склад боеприпасов. Взрыв оказался такой силы, что многие бойцы были тяжело ранены и все без исключения контужены. Петр Гаврилов провел последнее собрание. Понимая обреченность ситуации, он предложил красноармейцам выбрать самостоятельно свою судьбу – остаться в крепости или сдаться в плен. К середине дня 389 защитников Восточного форта были пленены. Почти все они истекали кровью или находились без сознания и не могли продолжать оборону. Майора Гаврилова среди них не было. С этого момента для него началась подземная жизнь. Вместе с десятком преданных бойцов он вел партизанскую войну. Помимо личного оружия у них было четыре пулемета и немного боеприпасов.

«Они спускались на ночь в эти казематы вниз и зарывались в эти норы, прятались от немцев. А ночью опять выходили, уже делали вылазки», - рассказывает племянник Гаврилова Александр Козлов.

5 июля Петр Гаврилов со своим небольшим отрядом принял очередной бой, после чего с ним осталось только трое красноармейцев. Посовещавшись, они решили разойтись и попытаться выбраться из крепости самостоятельно. Ночью Петр Гаврилов пробрался в капониры земляного вала на Кобринском укреплении. Там он нашел конюшню, которая стала его последним укрытием. Месяц без воды, еды, жизнь под землей без дневного света отняли у майора последние силы. Он ослаб и находился в крайней степени истощения.

Когда его случайно обнаружили немцы, Гаврилов, забыв про боль, схватил пистолет, ранил нескольких солдат и бросил гранату. После чего упал без сознания. На пленного майора пришли посмотреть командующие 45-й пехотной армией: такого проявления героизма они не встречали нигде. Майор дышал, но выглядел как труп. У него отсутствовал глотательный рефлекс и лицо почернело, как смоль. И весь его вид вызывал ужас и уважение. Немцы не могли поверить, что еще несколько минут назад этот человек мог сражаться.

Майор Гаврилов попал в лагерь военнопленных, который располагался в Бресте. Пленные советские врачи выхаживали Петра Михайловича: кормили из ложки и старались держать ближе к кухне. Когда Гаврилов пришел в себя и смог говорить, его вызвали на допрос. Он скрыл свое имя и представился лейтенантом Галкиным. Под этой фамилией Гаврилов прошел почти все концлагеря Германии - долгих 4 года изнурительных работ, издевательств и оскорблений. Был освобожден американскими союзниками в 1945-м, в концлагере Регенсбург.

После концлагерей Петр Гаврилов, как и все советские военнопленные, по закону того времени попал под фильтрацию - проверку СМЕРШем, чьей главной задачей была борьба с изменниками Родины. В результате проверок Петр Гаврилов в пособничестве немецкой армии уличен не был. Его восстановили в звании командира полка и отправили служить дальше.

Но после службы майор Гаврилов вернулся в Татарстан - в родную деревню Альвидино. Здесь его застала новая волна проверок. Петр Михайлович не смог предъявить свой партийный билет, утерянный при обороне крепости. За это его исключили из партии. Но самым болезненным ударом для Гаврилова стало отношение земляков. Односельчане встретили его холодно. Никто не понимал и не поддерживал его. Оставаться в Альвидино было невыносимо, и Гаврилов решил переехать в Краснодар. В Краснодаре Петр Михайлович нашел работу сторожем и начал строить дом в пригороде. Огород помогал прокормиться.

В 1954 году военный журналист Сергей Смирнов прочел в «Огоньке» заметку, в которой упоминалась оборона тогда совершенно никому неизвестного рубежа – Брестской крепости. Недолго думая, Смирнов взял билет на поезд и выехал в Белоруссию, чтобы начать журналистское расследование. Он опросил очевидцев событий и был потрясен историями о подвиге красноармейцев. Многие вспоминали мужественного командира Восточного форта. Но, к сожалению, никто не знал его фамилию. Ведь Гаврилов оказался в Восточном форте случайно. Тем не менее, Смирнов решил во что бы то ни стало рассказать всей стране о легендарных защитниках Брестской крепости и ее последнем герое. По возвращению в Москву Сергей Смирнов начал писать книгу и выпустил на радио цикл программ под названием «В поисках героев Брестской крепости». Его эфиры имели ошеломляющий успех.

Шаг за шагом Сергей Смирнов восстанавливал хронологию событий тех дней. К нему вереницей потянулись защитники Брестской крепости, прошедшие концлагеря, со своими печальными историями. Московская квартира журналиста стала единственным местом в стране, где бывших военнопленных – защитников Брестской крепости – ждали, готовы были выслушать, понять и помочь. Однажды в квартире Сергея Смирнова раздался звонок. На пороге стоял Петр Гаврилов. Всю ночь Сергей Смирнов разговаривал с командиром Восточного форта и записывал его ответы, чтобы позже рассказать всей стране о том, что ему пришлось пережить. После эфиров и книги Сергея Смирнова о защитниках Брестской крепости весь советский народ узнал имена этих героев войны. О Петре Гаврилове заговорила вся страна. В1957 году он был удостоен звания Героя Советского Союза и восстановлен в партии.