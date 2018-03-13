Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Асфальтированная дорога Гжатск - Вязьма вздыблена и обезображена во многих местах. У мостов, у перекрестков нагромождены глыбы смерзшейся желтой глины. Точно скалы, они поднялись на шоссе, вывернутые взрывной волной. Отступая под ударами Красной Армии, немцы подкладывают под каждый, даже небольшой мостик, взрывчатку. Комья земли, груды цемента, обломки досок и бревен отброшены на сотни метров в сторону, вспоминает о тех днях еженедельник «Звезда».

Враг разорвал шоссе в десятках пунктов, надеясь затормозить темп нашего продвижения. Тщетная попытка. На всем протяжении пути круглые сутки работают саперы.

От Гжатска до Вязьмы земля покрыта немецкими блиндажами, дзотами, землянками. Деревушки, безымянные высоты становятся местами упорных сражений. Здесь сосредоточены отборные немецкие части так называемой «московской группировки» противника, подступы и дороги враг прикрывал сильным огнем. Читать далее…