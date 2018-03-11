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«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны

Владимир Щербаков
08:40 11.03.2018
Японские военные планировали применить против Соединенных Штатов так называемую «грязную бомбу».
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Фото: Imperial Japanese Navy/ The Navy Association of Japan/ Wikipedia

Десятого марта 1944 года японская подводная лодка I-52 (командир - Камео Уно), имевшая подводное водоизмещение 3.644 тонн и принадлежавшая к небольшой серии транспортных подлодок семейства Type C-3, покинула японскую военно-морскую базу Куре и взяла курс на Германию.

Субмарине надлежало доставить в Третий рейх запас различных стратегических материалов (вначале на субмарину погрузили 9,8 тонн молибдена, 11 тонн вольфрама, 3 тонн опиума и 54 кг кофеина), а обратно - вывезти важные образцы вооружения и оборудования.

Список был весьма внушительным: акустические торпеды Т-5, авиационный двигатель Jumo 213-A (стоял на новейшем истребителе Fw-190D), радиолокационные средства, бомбардировочные прицелы, радиолампы и шарикоподшипники, оптическое стекло, образцы новейших стальных сплавов, химических материалов и прочего. В общей сложности - порядка 35-40 т разных стратегически важных материалов и оборудования, а также многочисленные секретные документы, включая техническую документацию по различным образцам вооружения.

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Урановый груз

Рейсы, подобные тому, в который отправилась субмарина I-52, суда, надводные корабли и подводные лодки стран-членов Оси (Германии, Италии и Японии) совершали в течение всей Второй мировой войны с целью обмена новейшими образцами вооружения и оборудования, а также для доставки нуждавшейся стороне стратегически важных материалов. В некоторых зарубежных источниках со ссылкой «на дешифрованные радиоперехваты» также высказывается предположение, что в немецкой военно-морской базе Лорьян, расположенной в оккупированной части Франции, на борт I-52 должны были погрузить 800 кг оксида урана, предназначенного для создания так называемой «грязной бомбы», которую японские военные планировали применить против Соединенных Штатов.

Впрочем, на последующую несчастливую судьбу японской субмарины, о чем будет рассказано ниже, важнейшее влияние оказал другой груз - 2,2 тонн золота: 146 слитков по 14 кг каждый в 49 металлических ящиках. Золото это предназначалось в оплату за приобретаемое японцами вооружение и оборудование.

А во время захода в Сингапур на борт I-52 погрузили еще 120 тонн олова, 9,8 тонн сырого каучука и 3,3 тонн хинина, в результате чего общая масса стратегических материалов, оказавшихся на борту подлодки, достигла примерно 290 тонн.

После завершения погрузки I-52 покинула Сингапур, пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и оказалась в Атлантическом океане. Тут то и произошло событие, имевшее для японских подводников фатальные последствия. Читать далее...

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