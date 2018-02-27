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Самолет падал, парашют был поврежден: история воздушного тарана Николая Гулаева

Александр Пешков
17:45 27.02.2018
26 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского летчика Николая Гулаева. Родственники аса рассказали сайту ТРК «Звезда» о его подвигах во время Великой Отечественной войны, сделавших его легендой советских ВВС.

Николай Гулаев - лучший летчик-снайпер двадцатого столетия. В шестидесяти девяти воздушных сражениях он уничтожил лично пятьдесят семь вражеских самолетов.

Еще во время учебы в ФЗУ Гулаев увлекся авиаспортом и, даже работая на заводе, после смены занимался в аэроклубе.

В 1940 году окончил Сталинградское авиационное училище и получил направление в Могилев. Однако с началом войны его в числе десяти лучших летчиков переводят под Сталинград, для обороны промышленного центра, далеко от линии фронта. Именно здесь Гулаев сбивает свой первый «Хейнкель».

«Однажды ночью Николай возле самолета что-то делал со своим техником, и в это время кто-то крикнул, самолеты над городом, где-то около Поворино это было,  а техник сидит и подыграл над ним, говорит, чего ты сидишь? Вот самолет готов, садись и лети. И этот глупый мальчик сел в самолет и улетел, полетел в воздух и сбил там самолет», - рассказала вдова пилота Нина Гулаева.

Не имея опыта ночных полетов, Гулаев даже не знал, какую набрать высоту. Но молодому летчику повезло, на фоне звездного неба он разглядел знакомые по таблицам силуэты. Зашел в хвост  противнику, дал очередь и объятый пламенем «Хейнкель» рухнул на землю. Вернувшись на  аэродром, Гулаев получил выговор за самовольный вылет, а за сбитый самолет - новое звание и награду.

В мае 1943 Николая Гулаева перевели под Белгород, где в боях на Курской дуге он покрыл себя славой. В первой схватке 14 мая 1943 года он вступил в бой с тремя немецкими бомбардировщиками. Первой же очередью Гулаев сбил «ведущего», стрелок второго «юнкерса» открыл по нему огонь, Гулаев сбил и его. Зайдя в хвост третьему, он обнаружил, что у него кончились патроны, и тогда пилот, не раздумывая, пошел на таран. После столкновения начали падать оба самолета.

«Он с трудом выбрался из пикирующего самолета и стал искать кольцо парашюта, но его не оказалось. Фашистский стрелок перебил тросик», - рассказала дочь Гулаева Татьяна Пташникова.

Пилоту удалось нащупать маленький обрывок троса и дернув за него раскрыть парашют. Прибыв в полк, Гулаев не рассказал о своем подвиге. О нем стало известно только из донесения пехотинцев.

За подвиги Гулаев был дважды удостоен Героя Советского Союза.

После войны Николай Гулаев окончил Военно-воздушную инженерную академию и военную академию Генштаба, освоил много типов реактивных самолетов и продолжил летать почти всю свою жизнь.

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