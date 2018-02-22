«Красный Бонапарт»: как Троцкий дезертиров из Красной армии остановил

Двадцать третьего февраля, в День защитника Отечества, страна отмечает 100-летие создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Декреты, которые определили принципы формирования новых вооруженных сил, были приняты в январе, но днем рождения Красной армии названо именно 23 февраля 1918 года. Принято считать, что тогда была объявлена запись в добровольцы, а под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска.

Еженедельник «Звезда» расспросил историков, какие малоизвестные и интересные факты были выявлены за это время.

Почему шли иностранцы

– Документы по раннему периоду Красной армии стали известны широкой публике на рубеже 1980–1990-х годов благодаря перестройке, – рассказывает сотрудник РГГУ доцент кандидат исторических наук Владимир Чичерюкин-Мейнгардт. – Тогда стала складываться иная картина событий тех далеких лет, нежели рисовала советская историческая наука и пропаганда. Включая и то, как формировалась Красная армия, что за люди стояли у ее истоков. В годы Гражданской войны в Красной армии были отряды воинов-интернационалистов, которые выполняли специфические задачи. Об этом стало известно из прежде закрытых источников. Через нее за годы Гражданской войны прошли 300 тысяч воинов-интернационалистов.

– Что это за люди?

– Очень разные. Латышские и эстонские красные стрелки сначала были подданными Российской империи, а затем Российской республики, которую провозгласило Временное правительство. Из-за нехватки рабочих рук в Россию по контракту завезли десятки тысяч китайских трудяг, и многие из них тоже охотно пошли служить в Красную армию: там платили хорошие деньги, кормили. Были еще военнопленные центральных держав, которые предпочли записаться в Красную армию, потому что им было привычно солдатское ремесло. Помимо жалования и пайка, им была важна и идея социальной справедливости. Многие военнопленные считали, что в России начинают строить новое справедливое общество и поучаствовать в этом – достойное дело. Читать далее...