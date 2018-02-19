Разведка доложила точно: как удалось предотвратить первую космическую ядерную войну

Сверхсекретная операция «Аргус»

Первый в истории высотный ядерный взрыв произвели американцы 1 августа 1958 года над островом Джонстон в Тихом океане. Стартовав с построенной на острове пусковой установки, армейская баллистическая ракета PGM-11A Redstone (серийный № СС-50) подняла ядерный заряд типа W-39 на высоту 76,8 километра. Заряд имел мощность 3,8 мегатонны, но, по-видимому, был настроен на половинную мощность (1,9 мегатонны). Из-за неполадки носителя взрыв произошел непосредственно над островом, а не в 32 километрах в стороне, как планировалось. Испытание носило кодовое наименование Teak.

Двенадцатого августа аналогичный заряд был поднят ракетой № CC-51 и подорван на высоте 42,98 километра (испытание проходило под кодом Orange). Эти высотные взрывы мощных термоядерных зарядов проводились в рамках программы создания противоракетных систем и имели целью проверку эффективности таких зарядов в ПРО. Оба взрыва были частью операции Newsreel.

Почти сразу после этих двух взрывов американцы приступили к проведению сверхсекретной операции «Аргус». Основной целью проведения этой операции являлось изучение влияния поражающих факторов ядерного взрыва, произведенного в условиях космического пространства, на земные радиолокаторы, системы связи и электронную аппаратуру спутников и баллистических ракет. По крайней мере, так ныне утверждают американские военные.

Но это скорее были попутные эксперименты. А главная задача заключалась в испытании ядерных зарядов. Читать далее...