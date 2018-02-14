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От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане

Виктор Сокирко
10:02 14.02.2018
За десять лет войны в Афганистане, закончившейся 29 лет назад, советские войска провели десятки крупных военных операций – от «Шторма-333» до «Тайфуна»
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Фото: Абрамов Андрей / Mikhail Evstafiev / RIA Novosti archive / Cleric77 / Sergey Novikov/ odd Huffman / wikipedia / warheroes.ru

«Бой гремел в окрестностях Кабула» – это слова из песни, на самом же деле боевые действия Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) проходили практически на всей территории этой страны. Было проведено множество операций различного уровня, от крупномасштабных войсковых, до уровня диверсионно-разведывательных. Впрочем, и сам ввод войск в Афганистан в декабре 1979-го, как и вывод в феврале 1989-го, являлись уникальными операциями, достойными описания в учебниках военного искусства.

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Первое воинское подразделение Советской Армии появилось в Афганистане еще в июне 1979 года – в Баграм прибыл батальон 111-го ПДП из состава 105-й ВДД (вскоре расформированной). В конце ноября того же года для организации связи будущего военного командования в Кабуле с военными советниками в афганских соединениях прибыло 120 специалистов (офицеры, прапорщики, солдаты срочной службы), в том числе по линии ЗАС (засекречивающая аппаратура связи). Порохом тогда еще в стране не пахло, но было очевидно, что до начала боевых действий, в которых примет участие наша армия, совсем близко – уже в начале декабря в Афганистан прибыл «Мусульманский батальон» из состава 154-го ооСпН 15-й обрСпН (спецназ), а 25 декабря колонны 40-й армии Туркестанского военного округа пересекли границу по понтонному мосту через реку Пяндж.

Уже вечером 27 декабря началась знаменитая операция «Шторм-333» – штурм дворца Амина в Кабуле, проводимая силами отряда «Альфа» при поддержке во «втором эшелоне» сил «Мусульманского батальона» и 9-й роты 345-го полка ВДВ, которой командовал тогда еще старший лейтенант Валерий Востротин (герой Советского Союза, генерал-полковник).

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Первой войсковой операцией в Афганистане можно считать подавление антиправительственного выступления 4-го артиллерийского полка ВС ДРА в январе 1980 года. Для усмирения мятежников были направлены мотострелковый батальон 186-го полка, усиленный танковой ротой, артиллерийским дивизионом, мотострелковой ротой с танковым взводом и минометной батареей. Группировка вышла из Кундуза в направлении населенного пункта Нахрин. Не обошлось без местной «экзотики» – колонну обстреляли всадники на лошадях, которых разогнали огнем сопровождавшие вертолеты. Преодолев очаги сопротивления на перевалах и уничтожив несколько орудий, батальонная группа окружила мятежный гарнизон и принудила его к разоружению. Соотношение потерь составило: 2 убитых (2 раненых) с советской стороны и до 100 человек с афганской.

К наиболее известным операциям в Афганистане можно отнести так называемые «Пандшерские операции», которые продолжались на протяжении практически всех десяти лет пребывания ОКСВА в Афганистане. Пандшер – это в первую очередь перевал Саланг, через который проходила трасса, соединяющая Кабул с территорией Советского Союза. Контролировал этот регион «Пандшерский лев» – Ахмад-Шах Масуд. Против его моджахедов было проведено 9 крупномасштабных воздушно-наземных операций, интенсивность которых пришлась на 1980-1985 годы. Впоследствии, уже в 1989 году, во время вывода советских войск, Масуд приказал не стрелять по уходящим из Афганистана «шурави».

Особое внимание можно уделить и «Кунарской операции», которых за время боевых действий было четыре – в 1980-м, 81-м, 83-м и 85-м годах. Этот район на границе с Пакистаном считался перевалочной базой и местом подготовки моджахедов, которые, мягко говоря, игнорировали правительственную власть. Последняя операция в этом районе была самой масштабной, а возглавил ее начальник оперативной группы управления Минобороны СССР генерал армии Валентин Варенников. В результате провинция была полностью разблокирована, а путь к ней уже контролировали советские заставы и блок-посты.

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Общевойсковая операция «Маневр» проводилась в июне 1986 года в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан. Несмотря на достаточно короткий срок, действия войск были разбиты на три этапа. И если первый и третий заключались в проводке и сопровождении колонн с военными и гражданскими грузами по маршруту Кундуз–Талукан–Файзабад (по старой кундузской дороге никто не рисковал ездить вплоть до вывода войск), то второй был связан с высадкой тактического воздушного десанта в горном массиве. Был захвачен укрепрайон и перевалочная база моджахедов, склады вооружений и боеприпасов. Во время той операции мужество и самоотверженность проявили бойцы разведбата 201-й мотострелковой дивизии, которые вступили в бой с превосходящими силами противника, но не отступили.

Уникальный случай произошел во время операции «Магистраль» (23 ноября 1987 – 10 января 1988 года) по разблокированию Хоста, захваченного моджахедами, когда применялись необычные «парашютисты». В действительности под куполами были не люди, а мешки с песком. Тогда афганская армия безуспешно пыталась взять штурмом перевал Сатэ-Кандав, на помощь подошли советские войска, в основном силы 103-й ВДД. Командующий 40-й армии генерал-лейтенант Борис Громов принял решение выбросить ложный десант, чтобы засечь огневые точки противника. (По словам самого Бориса Всеволодовича, эта идея принадлежала кому-то из офицеров-оперативников, он ее лишь одобрил.) В результате «духи» открыли огонь из всех видов оружия, и их засекли авиационные и артиллерийские наводчики. После массированного бомбо-штурмового удара подразделения десантников пошли в атаку и захватили считавшийся неприступным перевал.

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Операция «Магистраль» считается одной из самых успешных за время боевых действий ОКСВА. Вскоре после ее проведения командующему 40-й армии генерал-лейтенанту Борису Громову и командиру 103-й ВДД генерал-майору Павлу Грачеву были присвоены звания Героя Советского Союза.

В списке известных военных операций в Афганистане можно упомянуть и «Западню», которая проводилась в конце августа 1986 года в зоне афгано-иранской границы. В результате совместный действий частей ОКСВА и ДРА, афганских сил МГБ и МВД были захвачены опорные пункты и перевалочные базы в районе Кокари-Шаршари провинции Герат.

«Мармольские операции» – серия крупномасштабных общевойсковых операций по захвату укрепрайонов и перевалочных баз в северной провинции Балх. Проводились в период с 1980 – по 1985 год. Помимо 201-й МСД, в них принимали участи мото-маневренные и десантно-штурмовые группы Пограничных войск КГБ СССР, зона ответственности которых на территории Афганистана составляла 80-100 километров от Государственной границы.

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Последней крупномасштабной плановой общевойсковой операцией ОКСВА стал «Тайфун», проводившийся с 23 по 26 января 1989 года – накануне завершения вывода войск из Афганистана. «Зачистке» были подвержены центральные и северные провинции страны – обеспечивался «коридор» для прохода советских колонн с боевой техникой и имуществом. Тогда у командующего Громова Москва запросила координаты для бомбометания по основным пунктам расположения боевиков на Саланге. Бомбить вылетели летчики авиадивизии, которой тогда командовал генерал Джохар Дудаев, несли они в отсеках 40-тонные бомбы, способные «складывать» ущелья. Громов указал на пустынные районы, что в итоге не привело к гибели людей. Ахмад Шах-Масуд оценил этот поступок и не стал нападать на советские военные колонны. Операция «Вывод» прошла практически бескровно.  

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