Смертью смерть поправ: как погибали, но не сдавались на милость врагу наши солдаты и офицеры

Погибший в бою с террористами в Сирии российский военный летчик майор Роман Филиппов по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу посмертно представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит в небе над Идлибом, летчик до последнего пытался удержать свой Су-25 в воздухе, после чего катапультировался и уже на земле вступил в неравный бой с боевиками. Будучи тяжелораненым, но не желая попасть в руки к врагам, офицер подорвал себя гранатой.

История войн и военных конфликтов (в том числе и последних десятилетий) хранит немало примеров подобных поступков, совершенных нашими соотечественниками. Сайт телеканала «Звезда» собрал некоторые из них, вспомнив имена настоящих героев своего времени.

Младший сержант Михаил Корницкий

В ходе операции на Малой Земле (февраль 1943 года) группа советских десантников оказалась отрезана от основных сил. Завязался неравный бой. Три танка гитлеровцы бросили против советских воинов. Один из них подбил младший сержант Михаил Корницкий, командир отделения боевого участка морского десанта Новороссийской военно-морской базы.

Получив ранения, он продолжал сражаться. Когда отважного воина окружили гитлеровцы, Корницкий привязал к поясу несколько гранат, выдернул у одной из них чеку и бросился в группу вражеских солдат. Раздался мощный взрыв, его жертвами стало сразу несколько солдат противника. Уцелевшие гитлеровцы, потрясенные поступком советского солдата, были вынуждены отступить.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года младшему сержанту Михаилу Корницкому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Старший лейтенант Александр Прохоренко

Семнадцатого марта 2016 года Александр Прохоренко, находившийся неделю в тылу противника, был окружен боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Старший лейтенант вступил в бой с террористами и, не желая сдаваться в плен, вызвал авиаудар на себя. Вместе с геройски погибшим Прохоренко были уничтожены и окружившие его боевики. Указом Президента России от 11 апреля 2016 года офицеру присвоено звание Героя России (посмертно). В западной прессе его назвали русским Рэмбо, сопоставив с героем из американского боевика, когда один, вопреки всему, воин.

Супружеская чета из Франции – Мишлин и Жан-Клод Маге – передала родителям Александра Прохоренко знаки отличия кавалера ордена Почетного легиона и военный крест с пальмовой ветвью, которые были заслужены их родственниками во время Второй мировой войны. Жан-Клод Маге сообщил, что о подвиге российского военнослужащего узнал из Интернета. «Этот человек погиб героем, и мы очень гордимся им. <...> Конечно, это, можно сказать, не имеет большой официальной значимости, это личный жест. Мы очень хотим вручить эти награды именно вам – семье героя», – сказал француз, обращаясь к родственникам Александра Прохоренко во время личной встречи.

Старший сержант Александр Мироненко

Он стал одним из первых кавалеров Золотой Звезды Героя Советского Союза в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Двадцать девятого февраля 1980 года заместитель командира взвода разведроты 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии старший сержант Александр Мироненко участвовал в рейде по уничтожению крупного отряда моджахедов. После десантирования с вертолета он выполнил задачу по захвату и удержанию площадки приземления, лично уничтожив около десятка боевиков. Однако в ходе боя группа, которой командовал Мироненко, была отрезана от основных сил.

Старший сержант умело организовал отражение атак противника, нанеся ему ощутимый урон. Дважды тяжело раненный, истекающий кровью, он продолжал вести огонь. Когда кончились патроны, Мироненко достал из «разгрузки» последнюю оставшуюся гранату Ф-1 и выдернул чеку. Когда стрельба окончилась, моджахеды решили, что сержант израсходовал боекомплект и стали приближаться, чтобы захватить десантника живым. Выждав, когда душманы подошли вплотную, Александр взорвал их вместе с собой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, старшему сержанту Александру Мироненко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя навечно внесено и в списки личного состава 103-й дивизии.

Старший сержант Николай Чепик

Он родился в небольшой деревне Блужа Минской области в семье колхозника. Успел поработать монтером на железной дороге, после призыва был направлен в Воздушно-десантные войска. С декабря 1979 года принимал участие в выполнении задач в состав Ограниченного контингента.

Двадцать девятого февраля 1980 года группа военнослужащих 317-го полка попала в засаду афганских моджахедов. Противник значительно превосходил наших ребят своей численностью. В ходе завязавшейся перестрелки заместитель командира инженерно-саперного взвода старший сержант Николай Чепик получил ранение в ногу. Погибли товарищи, и Николай, чтобы не попасть в руки врага живым, привязал к дереву осколочную мину направленного действия МОН-100 и взорвал ее, направив на противника, который двигался прямо на него. Вместе с мужественным сержантом погибли около 30 боевиков.

За подвиг, совершенный в боевой обстановке, Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Николаю Чепику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Рядовой Николай Анфиногенов

Он призывался из Курганской области, закончил ПТУ по специальности «слесарь-ремонтник», прошел практику на Курганском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина. Попал в Афганистан, служил честно, отважно. Двенадцатого сентября 1983 года разведроте 181-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии, в которой проходил службу Николай, была поставлена задача обеспечить безопасность продвижения автоколонны через ущелье в уезде Хугьяни. При выдвижении в заданную точку группа приблизилась к опасному участку. Командир остановил подразделение и выслал вперед разведдозор, в составе которого находился и Николай.

Командир не ошибся: наших солдат уже ждали. Группа попала в засаду превосходящих сил противника. Рядовой Анфиногенов, прикрывая отход товарищей, оказался в окружении душманов. Кончились патроны, оставалась всего одна граната. Убедившись, что его товарищи вне опасности, солдат выдернул чеку... Геройски погиб сам, но уничтожил восемь боевиков, а самое главное, обеспечил своим товарищам выход на более выгодные позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года за проявленные мужество и героизм рядовому Николаю Анфиногенову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Старший лейтенант Александр Демаков

Заместитель командира мотострелковой роты по политической части 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Александр Демаков, выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища имени 60-летия Великого Октября, выполнял задачи в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане сразу после окончания вуза. Во время одного из боев группа военнослужащих во главе с офицером преследовала душманов, которые скрылись в кишлаке. Уже здесь стало ясно, что банда значительно превосходит группу солдат, да и вырытые окопы свидетельствовали, что душманы подготовились к встрече с колонной. Бандиты начали окружать наше подразделение, попытались взять наших военнослужащих в плен.

Старший лейтенант отдал приказ группе отползать к арыку, а сам стал прикрывать ее отход. Бандиты заметили, как ускользают из окружения советские солдаты, и открыто бросились вперед. Но огонь автомата Демакова остановил их. Трижды пытались подняться душманы – и трижды очереди прижимал их к камням. Со стороны противника слышались крики: «Сдавайся!» Замполит отстреливался до последнего патрона. Последней гранатой он подорвал себя и окружавших его душманов.

Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 1982 года старшему лейтенанту Александру Демакову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Младший сержант Юрий Исламов

В Афганистане он служил в должности командира отделения 186-го отдельного отряда 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения. С мая по октябрь 1987 года принял участие в 16 боевых выходах.

Тридцать первого октября 1987 года у кишлака Дури в провинции Забуль, в зоне афгано-пакистанской границы, его группа вступила в неравный бой с отрядом моджахедов. Спецназовцы отстреливались от наседавшей банды до самого конца. Юрий был ранен, но продолжал вести огонь. Потом его ранило второй раз: прошило очередью из автомата. Когда сержант упал, «духи» подумали, что он мертв, и попытались приблизиться к нему. И тогда Юра рванул лимонкой и себя, и их. Тот караван дорого обошелся душманам: они потеряли до 150 человек убитыми и ранеными.

Звание Героя Советского Союза (посмертно) младшему сержанту Юрию Исламову было присвоено Указом Президиума Верховного Совета CCCP от 3 марта 1988 года.

Лейтенант Николай Кузнецов

Командир группы 334-го отдельного отряда спецназа лейтенант Кузнецов еще в детстве остался сиротой. После смерти родителей он с четырехлетней сестрой Ниной был на воспитании у бабушки. Но пробился к своей мечте – с золотой медалью окончил Ленинградское ВОКУ, а по выпуску попал в соединение специального назначения.

С 18 марта 1985 года офицер выполнял задачи в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Двадцать первого апреля 1985 года группа Николая получила задачу: разведать месторасположение и уничтожить отряд моджахедов, расположившийся в районе кишлаков Сангам и Даридам в провинции Кунар. Разведка получилась «горячая», и в один из моментов боя подразделение оказалось отрезанным от основных сил.

Приказав группе пробиваться к своим, офицер вместе с тыловым дозором остался обеспечивать отход. Лейтенант сражался до последнего патрона. Оставшись один, он подпустил душманов поближе и последней гранатой подорвал их, уничтожив врага ценой своей жизни. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1985 года лейтенанту Николаю Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Лейтенант Георгий Демченко

Командир взвода 66-й отдельной мотострелковой бригады, выпускник Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища, он с1983 года находился в Афганистане. Шестнадцатого мая 1983 года при выполнении боевого задания в ущелье Ганджал провинции Кунар взвод, которым командовал лейтенант, был окружен. Начался неравный бой, в ходе которого было уничтожено около 70 боевиков. Георгий лично переносил раненых солдат в безопасное место, ведя огонь из автомата. Он отстреливался до последнего патрона. Бандитам так и не удалось взять в плен советского офицера: себя и врагов он подорвал последней оставшейся гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года за проявленные мужество и героизм лейтенанту Георгию Демченко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.