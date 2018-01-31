Событие, изменившее ход войны: 75 лет назад советские войска взяли в плен фельдмаршала Паулюса

Ровно 75 лет назад произошло событие, изменившее ход Великой Отечественной войны. 31 января 1943 года советские войска в Сталинграде взяли в плен командующего 6-й армией фашистов Фридриха Паулюса.

За день до этого Гитлер пожаловал одному из своих любимых генералов высокое звание фельдмаршал. Военачальник командовал самым сильным сухопутным соединением Вермахта, но в январе 43-го от его ударной группировки в Сталинграде практически ничего не осталось.

Из Берлина намекали, что Паулюс не должен попасть в плен, но изможденный и больной фельдмаршал предпочел сдаться. Впоследствии Паулюс обратился по радио к немецкому народу с призывом устранить Гитлера, а затем выступил одним из главных свидетелей обвинения на Нюрнбергском процессе.

2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве. Битва на Волге (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории, как и армии ее союзников, прежде всего, румын и венгров. Общие потери сторон в этом грандиозном сражении превысили два миллиона человек.