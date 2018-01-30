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Старшина ВДВ из Собибора: история участника восстания в фашистском концлагере

Виктор Сокирко
11:56 30.01.2018
Алексей Вайцен был последним из остававшихся в живых в России узников лагеря смерти Собибор. Он ушел из жизни два года назад в Рязани, не дождавшись 70-летия Победы, парад в честь которой он неизменно встречал на балконе дома, в котором жил.
Старшина ВДВ из Собибора: история участника восстания в фашистском концлагере
Фото: Пресс-служба Президента Кремля; Антон Денисов, Борис Приходько / РИА Новости; rjc.ru

Когда президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посещали в Еврейском музее и центре толерантности в Москве выставку «Собибор: Победившие смерть», посвященную международному Дню памяти жертв холокоста и известному восстанию в концлагере Собибор, из более сотни спасшихся узников по фамилии упоминали лишь одного человека. Советского офицера – лейтенанта Александра Печерского, который был организатором побега. Именно попавшие в плен солдаты и офицеры Красной Армии, хорошо знавшие военное дело и имеющие боевой опыт, смогли поднять восстание, благодаря которому удалось спастись сотням людей, которых обрекли на смерть. Одним из них был Алексей Ангелович Вайцен.

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В октябре 1943-го, на момент восстания в Собиборе, Алексею Вайцену был 21 год. Он успел послужить красноармейцем еще до начала Великой Отечественной войны в приграничном городе Рава-Русская на Западной Украине. Потом бои, окружение, ранение, плен, побег, опять плен. Когда немцы узнали, что военнопленный – еврей, его отправили в Собибор. Если бы не восстание, он мог бы сгинуть там, как его брат Михаил. Мог и погибнуть, как еще один брат – Самуил, которого после побега выдали эсэсовцам польские крестьяне, однако Алексею Ангеловичу повезло.

Восстания были и в других лагерях, правда, в отличие от Собибора неудачные. Жестоко подавлены попытки вырваться в октябре 1942 года в Заксенхаузене, в августе 1943-го – в Треблинке, в октябре 1944-го – в Освенциме. В феврале 1945 года массовый побег совершили пленные советские офицеры в Маутхаузене, но остаться в живых тогда удалось только девятерым (по некоторым данным 11 ). Заключенные Бухенвальда подняли восстание 11 апреля 1945 года  – им удалось перебить остатки эсэсовской охраны и дождаться на следующий день прихода американских войск, однако восстание в Собиборе оказалось единственным за всю историю Второй мировой войны, когда вырваться на свободу удалось более чем сотне человек.

В сентябре 1943 года в Собибор доставили крупную партию советских военнопленных, однако немцы не приняли во внимание, что это не обычная группа заключенных, а бойцы и командиры Красной Армии, которые прошли профессиональную военную подготовку, умели обращаться с оружием, были знакомы со схемами установки минных полей, а главное – уже познали вкус победы над врагом. Кроме того, новоприбывшие знали о приближении к границам Польши частей Красной Армии и о том, что неподалеку, за рекой Буг, находятся партизанские отряды, к которым можно пробиться.

Организатором восстания стал лейтенант Александр Печерский. Он прекрасно понимал, что главными действующими участниками должны стать именно люди с военным опытом, которым предстояло обезоружить охрану, прорвать заграждения из колючей проволоки, организовать проход в минных полях. Конспирация была на высшем уровне – немцы так ничего и не заподозрили. Печерский назвал себя музыкантом, Вайцен – портным, остальные тоже не выдавали свою причастность к военной службе.

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В побеге из лагеря смерти приняли участие 400 человек. Они рванули к лесу по минному полю под пулеметным огнем. Около сотни были убиты или подорвались на минах. Немцы организовали массовое прочесывание леса и ближайших деревень. Еще примерно полторы сотни беглецов в течение недели были пойманы и убиты специальными зондеркомандами, многих выдали польские крестьяне, однако остальные обрели свободу. По разным данным, это 150 – 170 человек.

«Дедушка рассказывал, что во время штурма руководил группой, которая вступила в бой с охраной лагеря, чтобы безоружные люди в это время могли добежать до леса, – рассказывает внук Вайцена Александр.  – Среди восставших были снайперы, которые из захваченного оружия стреляли по вышкам с часовыми. Люди бросались на колючую проволоку с лопатами. Оружия было мало, но каждый воевал чем мог – бросали в охранников камни, засыпали им глаза песком, душили голыми руками. Так они прорвались за ограждения, потом бежали по минному полю. Кто был среди первых, тот подрывался. Но их смерть давала возможность выжить другим».

Алексей Вайцен вместе с Александром Печерским добрались до партизан. Воевали в отряде имени Фрунзе. Когда советские войска вошли в Польшу, Вайцен был зачислен в регулярную часть, в полковую разведку, неоднократно ходил за «языками» за линию фронта. О том, как воевал, говорят его награды – ордена Славы, Красной звезды, «Отечественной войны» I степени, медали, в том числе «За отвагу». Уже после войны за трудовую деятельность Вайцен был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уже после войны была служба в Воздушно-десантных войсках – сначала во Пскове, в 76-й дивизии ВДВ, потом в Рязани. Прослужил еще 20 лет, правда, чином выше старшины так и не поднялся, зато был уважаем командирами и подчиненными. За плечами – без малого тысяча прыжков с парашютом.

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О Вайцене рассказывали, что он никогда ничего не просил – ни квартиры, ни машины. Даже когда Германия стала проводить выплаты жертвам фашизма, отказался, сказал презрительно: «Я в их подачках не нуждаюсь!». Единственная просьба, с которой ветеран обратился к властям,  – отремонтировать балкон, который в любой момент мог обрушиться. Балкон на 9-м этаже стал для него единственным местом для прогулок, когда отказали ноги. Это была и наблюдательная площадка – отсюда Алексей Ангелович любил смотреть военные парады, когда практически под окнами проходила военная техника и маршировали парадные расчеты.    

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