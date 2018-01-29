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Музей пленения Паулюса в Волгограде станет мультимедийным

Виктор Сокирко
10:08 29.01.2018
Символы Волгограда – Мамаев курган, 102-метровый монумент «Родина-мать», панорама «Сталинградская битва», остов легендарного Дома Павлова. Среди менее известных – дом Центрального универсама, в подвале которого 31 января 1943 года был пленен бойцами 38-й мотострелковой бригады полковника Бурмакова немецкий фельдмаршал Паулюс. Сегодня же этот небольшой по площади музей полностью отреставрирован и модернизирован.
Музей пленения Паулюса в Волгограде станет мультимедийным
Фото: Минобороны РФ; Кирилл Брага, Георгий Зельма, Георгий Липскеров / РИА Новости; Сергей Шабанов / ВКонтакте

Немецкий военачальник Фридрих Паулюс, командовавший 6-й полевой армией вермахта, которая триумфально взяла Париж, «сломал зубы» о героический Сталинград и стал еще более известен как первый фельдмаршал плененный войсками противника. 2 февраля 1943 года немецкая армия, находящаяся в окружении, капитулировала вслед за своим командующим, потеряв 80 тысяч убитыми, еще 91 тысяча солдат, офицеров и генералов попали в плен.

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Важность победы Красной Армии на берегах Волги столь значима в истории Великой Отечественной войны и настолько велика и важна для нашей страны, что уже после Победы слава Сталинграда, а впоследствии Волгограда, была воплощена в грандиозных монументах и памятниках. На их фоне музей «Памяти», так называется музей пленения фельдмаршала Пауюлюса в подвалах Центрального универсама рядом с площадью Павших Борцов, выглядит гораздо скромнее – композиция занимает несколько подвальных помещений. В 1994 году музей вообще мог прекратить существование – волгоградский ЦУМ попал под приватизацию, за исключением тех самых исторических подвальных помещений, однако он был вновь открыт в 2003 году.

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Музей пленения фельдмаршала, входящий уже в состав музея-заповедника «Сталинградская битва», с тех пор неоднократно реставрировался, а к 75-летию Победы на Волге он был модернизирован в мультимедийную экспозицию.

«Это дорогостоящий проект, в который вложено несколько десятков миллионов рублей, – говорит директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин. – По замыслу, музей пленения в 1943 году командующего 6-й армии вермахта Паулюса, расположенный в подвале Центрального универмага, будет не просто филиалом музея-панорамы, где выставляются, к примеру, предметы вермахта, а создать там сильную мультимедийную экспозицию. Обычные экспонаты – котелки, обмундирование, личные вещи, сохранность которых в подвале не совсем соответствовала всем требованиям, заменят мультимедийные экспозиции. Сегодня в музее воссоздан кабинет Паулюса, штабная комната, полевой лазарет немецких войск, другие экспозиции, рассказывающие о быте солдат противника во время Сталинградской битвы».

 Сейчас при помощи проекций на специальных экранах по новейшим технологиям транслируется тот или иной контент – сталинградская квартира военного времени, «боевой путь 6-й полевой армии вермахта от триумфа в Париже до ее конца в Сталинграде», другие исторические образы и события. Все это в дальнейшем также будет иметь звуковое сопровождение – рев падающих бомб, автоматных очередей, разрывов снарядов.

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В Волгограде в эти дни уже начались торжественные и праздничные мероприятия по поводу 75-летия разгрома фашистов и освобождения Сталинграда. В числе них будет и реконструкция пленения фельдмаршала, в которой с исторической точностью воспроизводятся событий 31 января 1943 года. Так, Паулюса «пленили» уже 7 раз – столько лет проводится реконструкция. 

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