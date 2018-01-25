«Родина-мать зовет!»: какой ценой в Сталинграде решался исход войны

Статуя «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, где сейчас отмечают окончание Сталинградской битвы, стала символом Победы в Великой Отечественной войне. Творение скульптора Евгения Вучетича является самым крупным монументом, посвященным событиям Второй мировой войны.

Официальной датой окончания Сталинградской битвы считается 2 февраля 1943 года, но уже за неделю до этого стало понятно, что город на Волге удалось не просто отстоять, но и нанести здесь сокрушительное поражение немецким захватчикам. Исход войны был предрешен именно здесь, не умаляя героизма советских солдат в битве под Москвой, на Курской дуге, в боях под Киевом, при штурме Берлина, да и во всех оборонительных и наступательных операциях Красной армии, одержавшей победу над неприятелем. Но именно в Сталинграде, который в течение 200 дней сдерживал натиск фашистских войск, изменился ход всей Великой Отечественной войны, и стало понятно, что победа будет за нами.

Волгоград, прежде носивший названия Царицын и Сталинград, – это город истории. В том числе истории Победы, с которой 75 лет назад началось освобождение нашей страны от фашистских захватчиков. Именно со Сталинградской битвы произошел коренной перелом в войне, после чего наша армия уже никогда не отступала. Цена победы была высока – только на Мамаевом кургане, где шли ожесточенные бои, похоронено более 34 тысяч солдат и офицеров, погибших при защите города. Для сравнения: за десять лет войны в Афганистане из состава ограниченного контингента советских войск погибло 15 тысяч человек.

Сталинград стал символом мужества и отваги. Здесь решалась судьба Родины. И неслучайно именно здесь, на берегу великой русской реки Волги, появился памятник защитникам Отечества, известный во всем мире под названием «Родина-мать зовет!». Его видно практически из любой части города, его знают и во всей России – величественный монумент женщины с поднятым мечом, зовущей сыновей на бой с захватчиками, стал олицетворением свободы и независимости нашей страны. Пошедших еще со слов князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет!». К слову, Указ о федеральном статусе празднования 75-летия победы под Сталинградом был подписан президентом России Владимиром Путиным еще год назад – в феврале 2017 года.

«В Волгограде есть много памятных мест, посвященных Сталинградской битве, – рассказывает директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Васин. – Помимо известного Дома Павлова, музея пленения фельдмаршала Паульса, буквально в ближайшие дни, приуроченные к 75-й годовщине завершения битвы, откроем в Центральном парке памятный знак "Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А. И. Родимцева". Долгое время это историческое место оставалось заброшенным, сегодня памятник военной истории приведен в порядок. В 1942 году на берегу Волги, на последнем рубеже, располагался блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. Теперь это место украшает огромная георгиевская лента, а также панно, "сотканное" из сотен фотографий фронтовиков. На стены воинского мемориального кладбища на Мамаевом кургане нанесено более 20 тысяч имен солдат и офицеров, погибших в период Сталинградской битвы. Фамилии героев были установлены поисковым отделом музея-заповедника "Сталинградская битва". Обширная база имен погибших долгие годы создавалась кропотливым трудом сотрудников музея, и теперь память павших увековечена в камне».

«Но основным символом города, да и всей нашей страны, остается монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, – продолжает Алексей Васин. – Сооружение этого монумента было начато еще в мае 1959 года, а закончено 15 октября 1967 года. Скульптура "Родина-мать зовет!" на момент создания стала самым высоким изваянием в мире. Это многометровая фигура женщины, стремительно шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на бой с врагом. Это современная богиня победы Ника, которая призывает своих сыновей и дочерей дать отпор врагу, продолжить дальнейшее наступление».

Технические характеристики монумента действительно поражают. Скульптура сделана из блоков предварительно напряженного бетона – 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Общая высота памятника – 85 метров, он стоит на бетонной конструкции глубиной 16 метров. Высота женской фигуры составляет 52 метра, и там есть выход к руке, держащей меч. Туда пускают не всех, разве что реставраторов, но директор музея-заповедника «Сталинградская битва» сделал исключение и позволил подняться (внутри монумент, несмотря на кажущуюся монолитность, полый) на эту высоту. Скульптура действительно раскачивается на ветру – удержать ее помогают несколько сотен тросов, расположенных внутри. Особенно шатает меч, который в длину составляет 33 метра и весит 14 тонн. Сейчас лезвие изготовлено из фторированной стали и оснащено специальными жалюзи в верхней своей части, что позволяет снизить нагрузку воздушных потоков. Впрочем, снизу они не видны.

Изначально скульптура, творение Евгения Вучетича, который уже успел создать «Солдата-освободителя» в берлинском Трептов-парке, была значительно ниже, 36 метров. И в руках у нее должно было быть знамя, а не меч. Решили догнать и обогнать Америку – сделать выше, чем статуя Свободы. Для работ привлекли несколько армейских батальонов, которые насыпали холм и установили бетонную «подушку». Ныне «Родина-мать» в Волгограде занимает 11-е место в Книге рекордов Гиннесса по высоте.