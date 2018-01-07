Стреляющий маэстро с акульей пастью идет в бой: как летчики украшали боевые машины

Первым делом самолеты

Кроме традиции отмечать особыми символами победы в воздушных боях или количество успешных боевых вылетов, с середины Великой Отечественной в большинстве авиаполков появился негласный обычай наносить на боевые машины свойственные отдельным формированиям символы.

Военная живопись поначалу лишь соседствовала с гербами гвардий, бортовыми номерами и красными звездами, обозначающими количество побед, одержанных в схватке с противником, однако позднее «роспись по металлу» силами энтузиастов была развернута «в полный рост».

Художественным «доработкам» подвергались как отдельные части самолета, такие как крылья или киль, так и фюзеляж самолета целиком. Особой популярностью у советских летчиков пользовались комбинации слов, посвященных сослуживцам и согражданам. Одним из самых знаменитых штурмовиков с такой окраской на протяжении всего послевоенного периода остается легендарный «Мститель» - Ил-2, который пилотировал Герой Советского Союза Нельсон Степанян.

Помимо лозунгов, поднимающих боевой дух, в отдельных эскадрильях широко практиковали полноценную «боевую раскраску», основным предназначением которой было устрашение противника. Широкое распространение, как в штурмовой, так и в истребительной авиации получила знаменитая «пасть акулы» - рисунок, стилизованный под оскал смертельно опасного хищника и придуманный едва ли не в начале Первой мировой войны.

С таким рисунком на фюзеляже летали многие известные летчики, в числе которых и командир эскадрильи 118-го отдельного разведывательно-корректировочного авиационного полка Абрек Баршт, а также один из самых результативных летчиков 85-го ГИАП - Михаил Мазан, совершивший 442 боевых вылета и уничтоживший 93 самолета противника. «Акульей пастью» был украшен истребитель другого летчика-аса - Героя Советского Союза, гвардии майора Георгия Костылева. Позднее, уже после разгрома нацистов, его Ла-5 стал одни из самых ценных экспонатов в Музее обороны Ленинграда. Хищный оскал «акульей пасти» сослужил верную службу и другому результативному летчику - гвардии старшему лейтенанту Владимиру Дмитриеву, получившему прозвище «охотник за "Юнкерсами"».

Когти, лапы, хвост

Тема реально существующих и мифических хищников, способных успешно охотиться на противника и устраивать засады насквозь пронизывает всю историю авиации Второй мировой. Зубы, клыки и когти активно использовались художниками на аэродромах и ремонтных базах. Одним из первых, кто «привлек хищников» к делу запугивания противника в небе, стали летчики 9-го гвардейского истребительного авиаполка под командованием дважды Героя Советского Союза Алексея Алелюхина.

На все самолеты из состава 9-го ГИАП были нанесены изображения леопарда, разрывающего когтями красное сердце, - один из негласных символов 52-й истребительной эскадры люфтваффе. Историки отмечают, что на фоне других истребителей машина командира отличалась не только бортовым номером, но и окрашенным в красный цвет капотом.

Любовью к большим кошкам отличались и летчики других эскадрилий и авиаполков - одним из самых знаковых в этом смысле является самолет ЛаГГ-3 9-го ИАП ВВС Черноморского флота, на котором совершал боевые вылеты лейтенант Юрий Щипов - главной отличительной чертой этого борта было нанесенное на левый борт сердце с помещенным по центру львом.

По стечению обстоятельств, пантеры, тигры, а также другие животные, в том числе и мифические черные и красные драконы, изображенные зачастую в момент атаки или броска в сторону противника, чаще всего встречались в наиболее боеспособных авиаполках.

Дополнительные изображения были нанесены и на борт «маэстро» - штурмана самолета Ил-2, гвардии капитана Василия Емельяненко, уничтожившего в воздушных боях более 20 самолетов противника. На левом борту пережившего под сотню боевых вылетов Ил-2 вместе с бортовым номером был нарисован штурмовик, «стреляющий» музыкальными нотами.

Похожие рисунки позднее появились и в фильме «В бой идут одни старики», хотя изначально переданные артистами и музыкантами истребители были покрашены по стандартной схеме.

«Два самолета Ла-5Ф, которые купил и передал фронту джаз-оркестр под руководством популярного эстрадного певца Леонида Утесова. Оба борта были переданы 5-му гвардейскому истребительному авиаполку и успешно провоевали до конца войны», - рассказал в интервью телеканалу «Звезда» историк Евгений Белаш.

«Клыкастые» рисунки, равно как и нотный стан, домашние и дикие кошки, молнии, пронзающие черные сердца, грозные хищные птицы, сжимающие в лапах вражеские истребители часто помогали идентифицировать летчика, а также частично (или полностью) заменяли бортовые номера, оставаясь надежным опознавательным знаком боевых машин.

Обратный прогресс

Немецкие Messerschmitt и Focke-Wulf, принадлежащие к элитным авиационным эскадрам, также имели собственные знаки отличия. Однако после уничтожения гитлеровских войск под Сталинградом и Курском, пыл немецких летчиков, щеголявших «боевой раскраской», заметно угас. Перехваченная инициатива и возросший боевой дух советских летчиков не позволяли люфтваффе действовать на фронтах с той же дерзостью и профессионализмом, с каким немецкая боевая авиация вступила в войну с СССР.

Наилучшим примером настроений, царивших в рядах немецких летчиков, является история с «зеленым сердцем» - символом 54-й истребительная эскадры «Грюнхерц», считавшейся одной из самых результативных не только в Германии, но и среди стран-союзниц. После 1943 года летчики JG54 перестали наносить на фюзеляжи самолетов «зеленые сердца» и стали чаще выходить из боя при обнаружении звена истребителей противника с россыпью «красных звезд» на борту.

«Одно дело оказывать давление на психику и совершенно другое - выделить себя яркими эмблемами. К тому же, сил на качественное противостояние у люфтваффе уже не хватало - потери были более чем серьезные, а пополнение нормально воевать не могло», - сообщил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Евгений Белаш.

Бессмертное искусство

О традиции времен Великой Отечественной не забыли и много лет спустя. В ходе операции советских войск в Афганистане на взлетно-посадочной полосе регулярно встречались МиГ-23МЛД с нанесенной на обтекатель «акульей пастью», соседствующей с деформирующим камуфляжем на фюзеляже.

Другим героем рисунков для боевых самолетов, входящих в состав истребительных и бомбардировочных полков, стала хищная птица гриф, которая благодаря таланту аэродромных художников и по совместительству борттехников, изображалась как стальной хищник с головой птицы, несущей в лапах тяжелые фугасные бомбы. Фюзеляжи некоторых штурмовиков имели совершенно другие изображения- так, размещенные в Краснодаре 461-го ШАП украсили изображения цепных псов.

Такую же «акулью пасть» имели истребители четвертого поколения МиГ-29УБ, входящие в состав 120-го ГвИАП ВВС России. Другие отечественные боевые самолеты оформлялись не менее интересно - на истребители 266-го АПИБ, дислоцировавшегося на забайкальском аэродром Степь, наносили скачущего на лошади вооруженного копьем всадника.

Самым удачным самолетом для нанесения «акульей пасти» историки и военные летчики единодушно признают легендарный советский штурмовик Су-25. Вместе с другим необычным рисунком - «головой тигра», входившие в состав 4-й воздушной армии машины, до сих пор представляют интерес для авиационных экспертов по всему миру. Вторым по популярности неофициальным символом Су-25 по-прежнему остается черный грач, изображаемый на разных бортах в виде метающей бомбы птицы.