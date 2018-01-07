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«Дедушка» Т-90: почему прорывной танк Т-44 не стал массовым

Виктор Сокирко
09:55 07.01.2018
Внешне похожая на легендарную «тридцатьчетверку», эта боевая машина, созданная в конце Великой Отечественной войны, стала представителем нового поколения танков, а ее технические особенности до сих пор используются в танкостроении.
«Дедушка» Т-90: почему прорывной танк Т-44 не стал массовым
Фото: Гагыдза / Mike1979 Russia / Yozas gubka / Антон Денисов / РИА Новости

Танк Т-44 сейчас является раритетным музейным экспонатом, и хотя с 1944 по 1947 годы было выпущено 1823 таких машин, сейчас их практически не осталось даже в качестве памятников. Во время войны на Харьковском заводе №78, перевезенном из Кирова после освобождения города от фашистов, успели выпустить 190 танков, которые должны были прийти на замену основному среднему танку Т-34, но до фронта они доехать не успели.

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Сама идея создания нового танка появилась в результате того, что вооружение и лобовая броня Т-34 оказались слабее, чем у немецких «Тигров» и «тридцатьчетверки» зачастую проигрывали им во встречном бою. Армии был нужен новый средний танк, который бы обладал хорошей маневренностью при более мощной броне и пушке. Его разработкой занялось конструкторское бюро под руководством инженера, генерал-майора Александра Морозова, одного из создателей Т-34. Вероятно отсюда и определенное внешнее сходство нового танка с «тридцатьчетверкой», но на самом деле это две совершенно разных машины.

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«Танк Т-44 действительно стал прорывной боевой машиной в истории отечественного бронестроения, – считает военный эксперт Владимир Попов. – Шла война, многие предприятия еще находились в эвакуации, промышленные мощности были сосредоточены за Уралом, конструкторские бюро в буквальном смысле слова работали на коленке, в неприспособленных помещениях. Но тогда удалось создать танк, который имел множество новых технологий, которые и сейчас используются при производстве бронированной техники. В первую очередь это поперечное расположение дизельного двигателя в 520 лошадиных сил, позволившее существенно улучшить ходовые качества танка. Т-44 кардинально отличался габаритами, устройствами и компоновкой. Расположение двигателя дало возможность сократить длину корпуса, снизить вес, за счет чего удалось усилить бронезащиту.

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Было увеличено боевое отделение и улучшены условия работы экипажа. Монолитный лист лобовой брони корпуса танка был установлен под углом 60 градусов, что обеспечило улучшенную защиту места механика-водителя. Башня стала более обтекаемой формы, что позволило повысить снарядостойкость, к тому же ее сместили к центру корпуса. Толщину лобовой брони увеличили до 120 миллиметров. Мне довелось видеть Т-44 в музее бронетанковой техники в подмосковной Кубинке и если издали он действительно напоминает Т-34, то при ближнем рассмотрении в нем уже видны очертания танка Т-54 и Т-55, которые в послевоенные годы стали самыми массовыми средними танками не только в советской армии, но и в армиях многих стран мира. По большому счету, Т-44 можно назвать дедушкой и нынешних современных российских танков, таких как Т-72 и Т-90».

Т-44 неоднократно модернизировался, на нем даже устанавливали 122-мм пушку, но в ходе испытаний выяснилось, что она не подходит для среднего танка и за все время эксплуатации, вплоть до начала 70-х годов прошлого столетия, на нем использовалась 85-мм и 100-мм пушки. Последняя имела название ЛБ-1 – в честь Лаврентия Берия, который был в том числе и заместителем председателя Государственного комитета обороны и ведал вооружениями.

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В 1946 году, когда появился танк Т-54, ставший прямым потомком Т-44, совершенствование последнего прекратили, но с вооружения не сняли. Да и в серийном производстве этот танк находился до 1947 года. В 1961 году агрегаты двигателя, силовой передачи и ходовой части Т-44 унифицировали с теми, что были на Т-54, еще через пять лет оснастили стабилизатором вооружения в двух плоскостях. Модернизированные варианты Т-44М и Т-44С состояли на вооружении Советской Армии вплоть до конца 70-х годов. На базе Т-44М выпускали артиллерийские и танковые тягачи, инженерные машины, но в историю отечественных бронетанковых сил он вошел как предшественник большого семейства средних танков Т-54/55 и Т-62.

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