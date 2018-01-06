Тысяча сбитых самолетов США: почему советский истребитель МиГ-15 стал легендой

На кладбище в китайском Люйшунькоу (бывший Порт-Артур) есть 248 могил советских военнослужащих и членов их семей. Если не изменяет память, то около 60 захоронений принадлежат летчикам, которые воевали в небе Кореи и были сбиты в воздушных боях. Где захоронены американские пилоты, соотношение потерь которых в два раза больше, доподлинно неизвестно – частично на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, частично в Южной Корее. Война в воздухе стала здесь основным противостоянием недавних союзников по антигитлеровской коалиции – США и СССР - и ее исход решался не только боевым мастерством, но и силой моторов, в данном случае реактивных.

Советский Союз в развитии реактивных и сверхзвуковых самолетов изначально существенно уступал западным странам – лидерство держали Германия, Штаты, Англия и Италия. И хотя первые разработки реактивных двигателей в нашей стране начались еще в конце 30-х годов прошлого столетия, первый испытательный полет состоялся 27 марта 1943 года на аэродроме НИИ ВВС Кольцово в Свердловской области. Самолет БИ-1, который пилотировал летчик-истребитель Георгий Башчиванджи, достигнув скорости в 800 км/ч, неожиданно перешел в пике и столкнулся с землей. Спустя 30 лет пилоту было посмертно присвоено звание Героя, его именем был назван поселок и одноименная железнодорожная станция вблизи от Звездного городка в Подмосковье. Но эта катастрофа стала важным этапом в развитии самолетостроения с реактивными двигателями.

Разработки велись с модификациями Як-3, Ла-7 и Су-6 с ускорительным ЖРД (жидко-реактивным двигателем), но потребовалось еще несколько лет, до появления воздушно-реактивных моторокомпрессорных двигателей ОКБ Микояна и Сухого. И к 1950 году появился знаменитый МиГ-15, который стал лучшим истребителем в мире на тот момент. Доказывать это пришлось в небе над Кореей в противостоянии с американским реактивным F-80 Shooting Star и новыми истребителями F-86 Sabre.

Советским пилотам на «мигарях» предполагалось вести переговоры на корейском языке, которые они заучивали перед вылетом – по нескольку фраз. В ходе воздушного боя, естественно, переходили на родной язык, не без какой-то там матери, что в ситуациях боестолкновений позволяло одерживать победу. Американцы, не сведущие в тонкостях русского языка, так и не могли понять, какой соперник им противостоит в небе.

1 ноября 1950 года советским летчикам впервые разрешили пересекать корейскую границу, чтобы вести поиск и уничтожение американских самолетов. В этот же день состоялся и первый бой «мигов» – пять наших самолетов вылетели в район Аньдуня и вскоре обнаружили тройку P-51 «Мустанг». В результате скоротечного боя один самолет противника был поврежден, еще один сбит. Так был открыт счет побед советских летчиков в корейском небе. В тот же день МиГ-15 впервые проявили себя в бою с реактивными самолетами американцев. Тройка наших истребителей встретила десяток самолетов F-80 и внезапно атаковала их сверху. В результате один Shooting Star был подбит, остальные предпочли ретироваться.

За первые полтора месяца воздушных боев были подбиты всего три советских МиГа, тогда как потери противника были в разы больше. А зону действия наших истребителей вдоль корейско-китайской границы американские летчики позже назвали «Аллея МиГов», признав, что небо в этой части корейского полуострова уверенно контролировали советские асы.

Если сравнивать технические характеристики нашего МиГа и американского F-86, то они практически одинаковы. Максимальная скорость у земли 1042 против 1093 км/ч. МиГ-15 имел преимущество в скороподъемности, а «Sabre» лучше маневрировал на малых высотах. Практический потолок «мигаря» достигал 15100 метров, американец поднимался чуть меньше – на 14300. По вооружению – МиГ был оснащен 37-мм пушкой и еще двумя 23-мм пушками, а F-86 был вооружен шестью 12,7-мм пулеметами. При таких соотношениях в силе главным считалось именно мастерство пилотов, их готовность идти на риск и переигрывать противника чисто тактически. Тут трудно переоценивать мастерство соперников, но, судя по количеству сбитых самолетов, советские пилоты имели явное преимущество.

«Первый бой между МиГ-15 и F-86 произошел 17 декабря 1950 года, – пишет в книге "Красные дьяволы в небе Кореи" Игорь Сейдов. – Победить американцам помогла военная хитрость. В районе Аньдуня четверка советских самолетов обнаружила четверку истребителей с красными носами, о чем и было доложено ведущему группы. Тот ответил: "Вижу, это наши!" - и продолжил полет по маршруту. Но неожиданно группа была обстреляна сзади и сверху. Машина ведущего загорелась, двигатель заглох, и летчику пришлось катапультироваться. К слову, это было первое катапультирование с МиГ-15 в боевых условиях в советских ВВС. Как выяснилось позже, у первых "Сейбров" для введения в заблуждение противника была окрашена в красный цвет носовая часть фюзеляжа, подобно тому, как на МиГах были красные круги вокруг носовой части фюзеляжа. Поэтому после боя на всех наших самолетах красные носы были стерты техниками».

Первую победу над новым американским истребителем советские летчики одержали только через неделю, спустя десяток боев. Наши летчики еще изучали противника и на первых порах попадались на приманку из одной группы «Сейбров», не замечая следовавшую за ней и с превышением другую группу F-86, и попадали под ее удар. За это время СССР потерял три истребителя МиГ-15. Дальнейший счет побед в воздушных боях оказался на стороне советских истребителей. 12 апреля 1951 года стал «черным четвергом» для авиации США. В тот день американцы совершали массированные налеты через реку Ялуцзян. В налете участвовали 48 бомбардировщиков В-29 и 76 истребителей прикрытия. На перехват вылетело 44 МиГа, которые сбили 10 бомбардировщиков и 3 истребителя, полностью сорвав бомбардировку.

В октябре того же года МиГи вылетели на перехват воздушной армады из двадцати бомбардировщиков и около 200 истребителей сопровождения. Советских самолетов было опять 44 (еще 12 прикрывали аэродромы), которые сбили 12 «бомберов» и 3 истребителя, потеряв при этом один свой самолет.

Всего, по неофициальным данным, во время боевых действий в небе Кореи советские летчики, в основном на истребителях МиГ-15, провели около двух тысяч воздушных боев и сбили 1097 американских самолетов. Собственные потери оцениваются в 319 самолетов МиГ-15 и Ла-11.