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Тысяча сбитых самолетов США: почему советский истребитель МиГ-15 стал легендой

Виктор Сокирко
10:01 06.01.2018
В небе над Кореей в 1950-53 годах советская авиация доказала превосходство в воздухе над американской во многом благодаря мастерству пилотов и новому реактивному истребителю МиГ-15.
Тысяча сбитых самолетов США: почему советский истребитель МиГ-15 стал легендой
Фото: РИА Новости / af.mil / Wikimedia

На кладбище в китайском Люйшунькоу (бывший Порт-Артур) есть 248 могил советских военнослужащих и членов их семей. Если не изменяет память, то около 60 захоронений принадлежат летчикам, которые воевали в небе Кореи и были сбиты в воздушных боях. Где захоронены американские пилоты, соотношение потерь которых в два раза больше, доподлинно неизвестно – частично на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, частично в Южной Корее. Война в воздухе стала здесь основным противостоянием недавних союзников по антигитлеровской коалиции – США и СССР - и ее исход решался не только боевым мастерством, но и силой моторов, в данном случае реактивных.

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Советский Союз в развитии реактивных и сверхзвуковых самолетов изначально существенно уступал западным странам – лидерство держали Германия, Штаты, Англия и Италия. И хотя первые разработки реактивных двигателей в нашей стране начались еще в конце 30-х годов прошлого столетия, первый испытательный полет состоялся 27 марта 1943 года на аэродроме НИИ ВВС Кольцово в Свердловской области. Самолет БИ-1, который пилотировал летчик-истребитель Георгий Башчиванджи, достигнув скорости в 800 км/ч, неожиданно перешел в пике и столкнулся с землей. Спустя 30 лет пилоту было посмертно присвоено звание Героя, его именем был назван поселок и одноименная железнодорожная станция вблизи от Звездного городка в Подмосковье. Но эта катастрофа стала важным этапом в развитии самолетостроения с реактивными двигателями.

Разработки велись с модификациями Як-3, Ла-7 и Су-6 с ускорительным ЖРД (жидко-реактивным двигателем), но потребовалось еще несколько лет, до появления воздушно-реактивных моторокомпрессорных двигателей ОКБ Микояна и Сухого. И к 1950 году появился знаменитый МиГ-15, который стал лучшим истребителем в мире на тот момент. Доказывать это пришлось в небе над Кореей в противостоянии с американским реактивным F-80 Shooting Star и новыми истребителями F-86 Sabre.

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Советским пилотам на «мигарях» предполагалось вести переговоры на корейском языке, которые они заучивали перед вылетом – по нескольку фраз. В ходе воздушного боя, естественно, переходили на родной язык, не без какой-то там матери, что в ситуациях боестолкновений позволяло одерживать победу. Американцы, не сведущие в тонкостях русского языка, так и не могли понять, какой соперник им противостоит в небе.

1 ноября 1950 года советским летчикам впервые разрешили пересекать корейскую границу, чтобы вести поиск и уничтожение американских самолетов. В этот же день состоялся и первый бой «мигов» – пять наших самолетов вылетели в район Аньдуня и вскоре обнаружили тройку P-51 «Мустанг». В результате скоротечного боя один самолет противника был поврежден, еще один сбит. Так был открыт счет побед советских летчиков в корейском небе. В тот же день МиГ-15 впервые проявили себя в бою с реактивными самолетами американцев. Тройка наших истребителей встретила десяток самолетов F-80 и внезапно атаковала их сверху. В результате один Shooting Star был подбит, остальные предпочли ретироваться.

За первые полтора месяца воздушных боев были подбиты всего три советских МиГа, тогда как потери противника были в разы больше. А зону действия наших истребителей вдоль корейско-китайской границы американские летчики позже назвали «Аллея МиГов», признав, что небо в этой части корейского полуострова уверенно контролировали советские асы.

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Если сравнивать технические характеристики нашего МиГа и американского F-86, то они практически одинаковы. Максимальная скорость у земли 1042 против 1093 км/ч. МиГ-15 имел преимущество в скороподъемности, а «Sabre» лучше маневрировал на малых высотах. Практический потолок «мигаря» достигал 15100 метров, американец поднимался чуть меньше – на 14300. По вооружению – МиГ был оснащен 37-мм пушкой и еще двумя 23-мм пушками, а F-86 был вооружен шестью 12,7-мм пулеметами. При таких соотношениях в силе главным считалось именно мастерство пилотов, их готовность идти на риск и переигрывать противника чисто тактически. Тут трудно переоценивать мастерство соперников, но, судя по количеству сбитых самолетов, советские пилоты имели явное преимущество.

«Первый бой между МиГ-15 и F-86 произошел 17 декабря 1950 года, – пишет в книге "Красные дьяволы в небе Кореи" Игорь Сейдов. – Победить американцам помогла военная хитрость. В районе Аньдуня четверка советских самолетов обнаружила четверку истребителей с красными носами, о чем и было доложено ведущему группы. Тот ответил: "Вижу, это наши!" - и продолжил полет по маршруту. Но неожиданно группа была обстреляна сзади и сверху. Машина ведущего загорелась, двигатель заглох, и летчику пришлось катапультироваться. К слову, это было первое катапультирование с МиГ-15 в боевых условиях в советских ВВС. Как выяснилось позже, у первых "Сейбров" для введения в заблуждение противника была окрашена в красный цвет носовая часть фюзеляжа, подобно тому, как на МиГах были красные круги вокруг носовой части фюзеляжа. Поэтому после боя на всех наших самолетах красные носы были стерты техниками».

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Первую победу над новым американским истребителем советские летчики одержали только через неделю, спустя десяток боев. Наши летчики еще изучали противника и на первых порах попадались на приманку из одной группы «Сейбров», не замечая следовавшую за ней и с превышением другую группу F-86, и попадали под ее удар. За это время СССР потерял три истребителя МиГ-15. Дальнейший счет побед в воздушных боях оказался на стороне советских истребителей. 12 апреля 1951 года стал «черным четвергом» для авиации США. В тот день американцы совершали массированные налеты через реку Ялуцзян. В налете участвовали 48 бомбардировщиков В-29 и 76 истребителей прикрытия. На перехват вылетело 44 МиГа, которые сбили 10 бомбардировщиков и 3 истребителя, полностью сорвав бомбардировку.

В октябре того же года МиГи вылетели на перехват воздушной армады из двадцати бомбардировщиков и около 200 истребителей сопровождения. Советских самолетов было опять 44 (еще 12 прикрывали аэродромы), которые сбили 12 «бомберов» и 3 истребителя, потеряв при этом один свой самолет.

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Всего, по неофициальным данным, во время боевых действий в небе Кореи советские летчики, в основном на истребителях МиГ-15, провели около двух тысяч воздушных боев и сбили 1097 американских самолетов. Собственные потери оцениваются в 319 самолетов МиГ-15 и Ла-11.

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