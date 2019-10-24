«Белые лебеди» в Африке: кадры перелета Ту-160 в ЮАР

Три минуты до смерти: как первый выход в космос едва не обернулся трагедией для Александра Волкова

Во время своего путешествия ракетоносцы пролетели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также над Индийским океаном. Перелет занял 13 часов, за это время «Белые лебеди» преодолели 11 тысяч километров. Находясь в пути, бомбардировщики-ракетоносцы также выполнили дозаправку .

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