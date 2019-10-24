«Белые лебеди» в Африке: кадры перелета Ту-160 в ЮАР
Целью визита стало развитие двустороннего военного сотрудничества и стратегического партнерства.
Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 впервые совершили перелет в Южно-Африканскую Республику.
Во время своего путешествия ракетоносцы пролетели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также над Индийским океаном. Перелет занял 13 часов, за это время «Белые лебеди» преодолели 11 тысяч километров. Находясь в пути, бомбардировщики-ракетоносцы также выполнили дозаправку.
Целью визита стало развитие двустороннего военного сотрудничества и стратегического партнерства.