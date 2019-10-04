От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
На параде в честь 70-летия КНР в Пекине были показаны мощнейшие и перспективные вооружения.
На параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики, который прошел 1 октября, широкой публике было представлено несколько десятков образцов вооружения, многие из которых были показаны впервые. Зрители смогли увидеть тяжелые беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковые и баллистические ракеты, танки и другое вооружение. По главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь прошли 15 тысяч солдат, проехало 580 единиц боевой техники, а в небе пролетели 160 самолетов и вертолетов. Подробности - в фотогалерее телеканала «Звезда».