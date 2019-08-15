Лучшие в небе и на земле: самые эффектные моменты конкурса «Десантный взвод»

Десантники из 16 стран мира полторы недели выясняли, кто из них лучше управляет боевыми машинами, стреляет и работает в команде. Это была по-настоящему упорная борьба, в которой российская команда стала лучшей. Мы оценили наших соперников, посмотрели на наших героев и готовы показать их вам. Как проходил самый напряженный этап конкурса «Десантный взвод» - эстафета на БМД и БТР - смотрите в нашем фоторепортаже.

