Обогнать звук и ветер: самые яркие кадры конкурса «Авиадартс»

Одним из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 совершенно справедливо считают «Авиадартс». Гул самолетов, ювелирно точные ракетные удары и выступления пилотажных групп привлекают огромное количество зрителей. Конкурс традиционно проходит на полигоне Дубровичи в Рязанской области. А в этом году летчики в небе еще и отметили свой профессиональный праздник - день ВВС. Как справились с заданиями наши асы - смотрите в фоторепортаже.

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