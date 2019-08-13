Обогнать звук и ветер: самые яркие кадры конкурса «Авиадартс»
Состязания летчиков проходили на полигоне Дубровичи в Рязанской области.
Одним из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 совершенно справедливо считают «Авиадартс». Гул самолетов, ювелирно точные ракетные удары и выступления пилотажных групп привлекают огромное количество зрителей. Конкурс традиционно проходит на полигоне Дубровичи в Рязанской области. А в этом году летчики в небе еще и отметили свой профессиональный праздник - день ВВС. Как справились с заданиями наши асы - смотрите в фоторепортаже.