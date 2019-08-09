Огонь и сталь: интересные факты о технике парка Патриот через призму игры War Thunder

Чтобы почувствовать себя танкистом времен Второй мировой или Афганской войны, достаточно бесплатно скачать и установить игру War Thunder. В ней можно управлять более 1300 моделями танков, САУ, ЗРК, кораблей, самолетов, вертолетов и другой техники производства восьми стран мира. В их числе – и легендарные машины тридцатых и сороковых годов, и современные образцы. А если хочется посмотреть на них вживую, съездите в Парк Патриот, где собрана обширная коллекция бронетехники.