«Главный герой»: как устроен Т-72Б3, на котором соревнуются участники «Танкового биатлона»

До старта Армейских международных игр (АрМИ-2019) остался день. Уже завтра все желающие смогут побывать на открытии этого зрелищного мероприятия и поболеть за российский экипаж на «Танковом биатлоне». Традиционно всем участникам предоставляется одна и та же машина для участия - танк Т-72Б3. Как он устроен и чем отличается от своего предшественника - рассказываем в нашей галерее.

