Вся мощь российского флота: яркие кадры парада на День ВМФ в Кронштадте
День Военно-Морского Флота отметили в Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Архангельске, Новороссийске, Североморске, Астрахани.
Традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Самый грандиозный парад прошел в колыбели русского флота - в Санкт-Петербурге. А те корабли, которые из-за водоизмещения не смогли войти в устье Невы, встали на рейде в Кронштадте. Как прошел главный праздник моряков - смотрите в фоторепортаже.