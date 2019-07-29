Вся мощь российского флота: яркие кадры парада на День ВМФ в Кронштадте

Традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Самый грандиозный парад прошел в колыбели русского флота - в Санкт-Петербурге. А те корабли, которые из-за водоизмещения не смогли войти в устье Невы, встали на рейде в Кронштадте. Как прошел главный праздник моряков - смотрите в фоторепортаже.

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