Гонки в грязи и нарезка фруктов дулом танка: яркие кадры закрытия форума «Армия-2019»
В заключительный день все желающие могли увидеть, на что способна российская техника.
Форум «Армия-2019» запомнился не только новинками российского ВПК, но и яркими динамическими показами. А в последние три дня оценить возможности российской техники могли и все желающие, которых оказались полные трибуны. Перед самыми требовательными зрителями наши военные выложились на все 100%. Как это было - смотрите в нашей галерее.