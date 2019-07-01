Гонки в грязи и нарезка фруктов дулом танка: яркие кадры закрытия форума «Армия-2019»

Форум «Армия-2019» запомнился не только новинками российского ВПК, но и яркими динамическими показами. А в последние три дня оценить возможности российской техники могли и все желающие, которых оказались полные трибуны. Перед самыми требовательными зрителями наши военные выложились на все 100%. Как это было - смотрите в нашей галерее.

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