Огонь на поражение: зрелищные кадры закрытого динамического показа на форуме «Армия-2019»
Международный военно-технический форум проходит уже в пятый раз, и с каждым годом привлекает все больше участников.
В первый день форума «Армия-2019» на полигоне Алабино прошел закрытый динамический показ российской военной техники. Задача подразделений была уничтожить условного противника. В арсенале «наших» - танки Т-90А и Т-72Б3, беспилотники, самоходные минометы «Тюльпан», несколько модификаций БТР-82 и другие образцы военной техники. Самые яркие кадры – в нашей фотогалерее.