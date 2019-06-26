Огонь на поражение: зрелищные кадры закрытого динамического показа на форуме «Армия-2019»

В первый день форума «Армия-2019» на полигоне Алабино прошел закрытый динамический показ российской военной техники. Задача подразделений была уничтожить условного противника. В арсенале «наших» - танки Т-90А и Т-72Б3, беспилотники, самоходные минометы «Тюльпан», несколько модификаций БТР-82 и другие образцы военной техники. Самые яркие кадры – в нашей фотогалерее.

Международный военно-технический форум проходит уже в пятый раз, и с каждым годом привлекает все больше участников.

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