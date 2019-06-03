Расплавленное стекло, арматура и гильзы: как сейчас выглядит донецкий аэропорт и его окрестности

Сданный только в 2012 году аэропорт Донецка, точнее его новый терминал лежит в руинах. Как и все остальные постройки которые когда-то входили в комплекс. И кажется, что за пять лет все здесь пришло в еще большее запустенье. Как сейчас выглядит некогда новая воздушная гавань Донецка – в нашем фоторепортаже.