Расплавленное стекло, арматура и гильзы: как сейчас выглядит донецкий аэропорт и его окрестности
Единственное, что за пять лет здесь появилось – граффити в память о погибших на этой войне детях.
Сданный только в 2012 году аэропорт Донецка, точнее его новый терминал лежит в руинах. Как и все остальные постройки которые когда-то входили в комплекс. И кажется, что за пять лет все здесь пришло в еще большее запустенье. Как сейчас выглядит некогда новая воздушная гавань Донецка – в нашем фоторепортаже.