Вся земля под крылом: дальняя авиация РФ готовится отметить профессиональный праздник

Традиционно 23 декабря отмечается День дальней авиации (ДА). Именно в этот день в 1913 году свой первый полет совершил тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» - детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Ровно через год была сформирована эскадрилья таких самолетов. На сегодняшний день в состав дальней авиации входят три основные машины - самолеты-разведчики Ту-22, Ту-95 и Ту-160. С чего начиналась ДА - смотрите в фотогалерее.

