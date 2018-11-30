100 лет - полет нормальный: ЦАГИ празднует вековой юбилей

Ровно 100 лет назад начал работу Центральный аэрогидродинамический институт, который позже стал называться ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского в честь своего основателя. Исследовательская база этого института уникальна, чего стоит одна аэродинамическая дозвуковая труба Т-101 – самая большая в Европе. Какие самолеты прошли через ЦАГИ смотрите в нашей фотогалерее.

