Да Винчи из СССР: 109 лет со дня рождения Михаила Миля

Михаил Миль рос в семье, далекой от авиации. Его мать была стоматологом, а отец - железнодорожным служащим. Они жили в далеком Иркутске, но, как и большинство детей и подростков того времени, он испытывал живой интерес к авиации. Талант, усидчивость и кропотливость позволили ему создать одни из лучших вертолетов в мире, которые сейчас широко известны под маркой «Ми». Какие детища КБ им. Миля сейчас стоят на вооружении - смотрите в нашей галерее.