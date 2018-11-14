Стать, как Маргелов: Рязанское училище отметило столетний юбилей

Этот год получился очень знаковым для Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. И столетний юбилей, и присвоение кузнице кадров «крылатой пехоты» почетного наименования «гвардейское». Кто приехал поздравить Рязанское училище с такой знаменательной датой и как прошли торжественные мероприятия – смотрите в нашем фоторепортаже.