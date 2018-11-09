Сквозь дым: эффектные кадры выпускного экзамена курсантов РХБЗ

В 2018 году войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают 100 лет со дня образования. Подготовку офицерских кадров осуществляет Военная академия РХБ-защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. А младший командный состав и специалисты учатся в 282-м центре войск РХБЗ. Как и гражданские студенты, все курсанты и академии, и учебного центра должны сдавать выпускные экзамены. Как они проходят - смотрите в фоторепортаже.