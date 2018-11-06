Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года

Пятого ноября в Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади, который состоялся 7 ноября 1941 года. Тогда прямо с военного смотра, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции, солдаты и офицеры отправились на фронт оборонять Москву. Сегодня этот парад - дань памяти и уважения тем, кто защищал Родину. Как прошла репетиция марша в честь этих исторических событий - смотрите в нашем фоторепортаже.