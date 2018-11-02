Горы в огне: захватывающие кадры совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2018»

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2018» проходит в период с 21 октября по 4 ноября 2018 года на базе Черат. Она расположена в 100 километрах от Исламабада. Здесь военнослужащие из Карачаево-Черкессии обменяются опытом ведения боевых действий в горах со своими коллегами из Пакистана. Как проходят маневры - смотрите в фоторепортаже.