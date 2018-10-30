100 лет дорог: век назад была основана автобаза Министерства обороны

В октябре 1918 году была основана автобаза, которая включала в себя изначально 12 легковых автомобилей, три грузовика и три мотоцикла. Сегодня же гараж Минобороны представляет из себя скорее музей, в котором каждый человек, даже если он никогда не интересовался автопромом найдет, на что взглянуть. А в некоторых автомобилях, не смотря на их солидный возраст и сильное отличие от современников, до сих пор хочется сесть за руль. Посмотреть на уникальную коллекцию авто отечественного и иностранного производства можно в нашем фоторепортаже.